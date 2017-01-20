СК и полиция начали проверку из-за публикаций интим-фото дочери депутата

Публикации за 20.01.17

Сотрудники полиции и СК начали проверку по факту публикации в Сети фотографий 15-летней дочери депутата екатеринбургской думы.

Как передает корреспондент NDNews.ru, официально эту информацию ни подтверждают, ни опровергают в обоих ведомствах. Однако источники нашего агентства указывают, что факт публикации в СМИ истории о снимках девочки-подростка на сайте интим-салона заставил правоохранительные органы начать мероприятия по установлению истинного происхождения фотографий и того, как они попали в интернет. Отец школьницы, в частности, не исключил, что снимки из мести выставил бывший молодой человек дочери – они не очень хорошо расстались.

«Сейчас эту девочку, которой мстит бывший дружочек, топчут все, кому не лень. Не дам», – написал народный избранник в социальной сети «ВКонтакте». Депутат при этом уточнил, что он не обращался в следственные органы, но ему также известно о начавшейся проверке, которая, в том числе, должна определить – был ли факт вовлечения несовершеннолетней в занятия проституцией.

Откровенные фотографии дочери депутата, учащейся элитной гимназии, появились на сайте интим-услуг в декабре 2016 года, об этом стало известно накануне. Под снимками стоят расценки: час – 2500, ночь – 12 000 рублей. При этом, по данным Life, девушка подтвердила, что снималась для рекламы интим-услуг.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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