«Мы разочарованы, что представители власти нас игнорируют» – Артемовский завод «Вентпром» остается под угрозой закрытия

Публикации за 20.01.17

Трудовой коллектив Артемовского машиностроительного завода «Вентпром» по-прежнему находится под угрозой стопроцентного увольнения. В понедельник, 23 января, состоится кассационный суд по рассмотрению жалобы на решение аппеляционного суда о выплате заводом бывшему собственнику 1,4 миллиарда рублей. Речь идет об иске ООО «Гросс», который требует денежную компенсацию за рейдерский захват предприятия в 2000-х. Несмотря на многочисленные обращения рабочих к областным властям с просьбой разобраться в ситуации, за два месяца на завод никто из администрации губернатора не приехал.

Как рассказал NDNews.ru главный технолог Артем Подыряко, после решения 17-го аппеляционного арбитражного суда счета «Вентпрома» были заблокированы. В связи с этим возникли трудности с приобретением материалов для производства, но все же завод получил новые заказы. План работы «Вентпрома» на 2017 год уже расписан. Рабочие сообщают, что задержек зарплаты на предприятии нет – даже при арестованных счетах сотрудники получают деньги в положенный срок. В то же время уведомление об увольнении 500 человек до сих пор не отозвано.

«Конечно, мы разочарованы, что представители власти нас игнорируют. Трудовой коллектив не видит шагов по улучшению ситуации, хотя гендиректор ведет переговоры. На завод собирался приехать один из помощников губернатора, но что-то там не получилось, поездка сорвалась», – сообщил собеседник агентства.

Тем не менее, общественная группа рабочих «За Вентпром!» продолжает взывать о помощи. «23 января будет очередное заседание суда, на котором с нас, с нашего завода, вновь потребуют какие-то невероятные миллиарды рублей. И если суд скажет отдавать эти деньги – завод разорится, а мы – останемся без работы. Нас почти 500 человек, и у каждого есть семьи. В Артемовском работать больше негде. Мы попросту останемся без средств на жизнь», – говорится в обращении, которое поступило на этой неделе в редакции СМИ.

Стоит отметить, что одновременно с решением апелляционного суда в октябре 2016 года в свердловский арбитраж поступил иск о банкротстве «Вентпрома» от ООО «Вестстрой». На данный момент разбирательство отложено до 2 февраля, поскольку истец подал ходатайство о заключении мирового соглашения, которое невозможно исполнить до окончательного разрешения спора в кассационной инстанции.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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