«Вентпром» временно оставил за собой миллиарды по делу о рейдерском захвате нулевых: кассация отменила приговоры (ФОТО)

Публикации за 23.01.17

Сегодня в Арбитражном суде Уральского округа состоялось рассмотрение кассационной жалобы Артемовского завода «Вентпром» на решение апелляционного суда о взыскании с завода 1,4 млрд рублей. Руководство обещало уволить всех сотрудников, так как после выплаты таких сумм предприятие функционировать перестанет. Пока явного победителя в споре нет, суд направил дело на новое рассмотрение.

Как уже сообщал NDNews.ru, судебное разбирательство, из-за которого увольнение грозит 520 рабочим, связано с рейдерским захватом предприятия в начале нулевых, после чего весь актив (который тогда назывался «Венкон») отошел одному из членов ОПС «Уралмаш» Владиславу Костареву, а после был обанкрочен и продан новым собственникам под названием «Вентпром».

Завод нормально работал до 2016 года, когда в суд поступил иск на неподъемную, по словам его владельцев, сумму. Поводом для подачи иска стал приговор по уголовному делу о мошенничестве в отношении бывших сотрудников (и учредителей) «Венкона» Ткачука и Мишенина (оба привлечены к гражданскому иску в качестве третьих лиц). Их обвиняли в рейдерских захватах предприятий, в том числе в Артемовском. И одним из потерпевших по этому делу было признано ООО «Гросс», директор которого – Владимир Макаров – ранее возглавлял тот самый «Венкон». Он требовал возместить стоимость акций в пересчете на работающее предприятие и упущенную выгоду.

Макарову удалось отсудить у завода 1,4 миллиарда рублей в качестве упущенной выгоды. Причем только со второй попытки – арбитражный суд первой инстанции в иске отказал, посчитав, что Артемовский завод ненадлежащий ответчик. Но Пермский апелляционный суд решение отменил.

Судебное заседание по делу «Вентпрома»

Сегодня в арбитражном суде представитель «Вентпрома» подчеркнул, что считает решение суда первой инстанции полностью обоснованным. Адвокат заявил, что «Вентпром» не может быть ответственным за хищение акций ООО «Гросс», так как тогда такого юрлица просто не было. Кроме того, истекли сроки давности. Акции ООО «Гросс» были похищены в 2003 году, о чем руководство общества не могло не знать. Пермский апелляционный суд точкой отсчета взял уголовный процесс по хищению имущества завода. Причём «Гросс» никогда не признавали потерпевшим по факту хищения имущества, только по факту хищения акций, а в своём иске «Гросс» претендует в том числе на имущество завода.

Представитель ООО «Гросс» заявил, что происходившее в нулевые было одним преступлением, раздробленным на этапы – хищение акций и хищение имущества. И «Вентпром» создавался как компания для вывода активов банкротящегося предприятия. Кроме того, хищение акций было промежуточным этапом, после которого Ткачука и Мишенина специально вывели из состава учредителей компании, главной целью было хищение имущества.

Представитель ООО «Гросс» в суде

«Ответчик упрощает картину преступления. Ткачук и Мишенин не единственные участники преступной группы. Мы считаем, что преступление до конца не расследовано», – заявил представитель истца, и добавив, что, по его мнению, на «Вентпроме» до сих пор реализуются какие-то нечестные схемы работы. Что касается сроков исковой давности, то именно после того, как суд признал Ткачука и Мишенина мошенниками, «Гросс» и смог подать иск к «Вентпрому».

Суд также поинтересовался, как именно проходило отчуждение акций в 2003 году. Представитель «Гросса» заявил, что на первом этапе продавец вроде бы сам хотел их продать, но на втором этапе началось «введение в заблуждение о намерениях покупателя», и далее к продаже владельца акций практически вынудили. Суд решил выяснить, как именно добровольная, казалось бы, сделка перешла в формат принуждения. «Эта сделка заключалась под дулом пистолета?" – уточнил судья. Кроме того, суд поинтересовался, почему так долго тянули с иском, если уголовное дело было возбуждено в 2009 году и почему само уголовное дело так долго возбуждалось, если факт хищений был очевиден в середине нулевых. После уточнения всех подробностей судьи удалились в совещательную комнату.

В итоге суд отменил решения обеих инстанций и отправил дело на пересмотр. Мотивировочная часть будет готова в течение пяти дней. У сторон есть два месяца на обжалование приговора.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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