Суд отменил иск прокуратуры к свердловскому правительству – кабмин успел принять «правильный» регламент

Публикации за 23.01.17

Свердловский областной суд прекратил производство по административному иску прокуратуры с требованием признать незаконным временный регламент правительства Свердловской области, принятый в ноябре 2016 года.

«Прокуратура отказалась от претензий в связи с тем, что правовой акт был отменен. Фактически ответчик добровольно выполнил требование иска», – сообщили NDNews.ru в пресс-службе областного суда.

Напомним, в исковом заявлении оспаривались пункты 1, 2 и 4 указа губернатора 713-УГ и пункты 1, 2, 6, 7 и 9 временного регламента правительства, утвержденного 28 ноября. По оценке прокуратуры глава региона Евгений Куйвашев превысил полномочия, когда своим указом отменил предыдущий регламент и ввел новый порядок работы кабмина (по областному закону №31 данный правовой акт принимается правительством региона). В первый рабочий день 2017 года Куйвашев подписал новый указ «О регламенте правительства Свердловской области», отменив оспариваемый прокуратурой акт 713-УГ.

А впоследствии кабмин признал утратившим силу постановление о регламенте от 30.06.2015 № 555-ПП – то есть, исполнил положение областного закона. Таким образом, претензии прокуратуры по поводу превышения губернатором своих полномочий были удовлетворены.

В то же время, действующий регламент свердловского правительства (принятый 9 января) сохранил положения о принятии решений правительством простым большинством и путем заочного голосования – с этими пунктами прокуратура тоже была не согласна. В надзорном ведомстве пообещали предоставить комментарий позднее.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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