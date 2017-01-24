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Екатеринбург

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Публикации за 24.01.17

Недостроенную телебашню приватизируют для дальнейшей продажи за 641 миллион рублей

Недостроенную телебашню приватизируют для дальнейшей продажи за 641 миллион рублей

Губернатор Свердловской области подписал распоряжение о приватизации недостроенной телебашни в Екатеринбурге. До 1 февраля МУГИСО подготовит все необходимые документы, после чего телебашня будет выставлена на аукцион. Начальная стоимость составляет 640,8 миллиона рублей.

Согласно распоряжению, на аукцион будет выставлен объект незавершенного строительства и земельный участок площадью 46 822 кв. метра по адресу: ул. Степана Разина, 15. Аукцион будет проводиться в форме открытой подачи предложений о цене единым лотом по начальной стоимости, определенной независимым оценщиком в размере 640 миллионов 840 тысяч 419 рублей, – сообщает пресс-служба МУГИСО.

Напомним, судьбу многострадальной Екатеринбургской недостроенной телебашни в середине декабря окончательно решили депутаты заксобрания региона. Они поддержали предложение мингосимущества выставить ее вместе с земельным участком на аукцион, при этом задачи сохранить или, наоборот, демонтировать башню перед покупателем ставиться не будет. Решение о консервации, демонтаже или реконструкции будет принимать новый собственник. Деньги от приватизации уже запланированы в доходной части бюджета-2017.

Ранее после обсуждения судьбы башни на профильном комитете заксо подтвердили, что потенциальным покупателем башни является «Атомстройкомплекс». Эксперты строительного рынка отмечают, что новому собственнику будет важно окупить, в том числе, затраты на

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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