В Екатеринбурге открылся визовый центр Испании: шенген можно получить без выезда в Москву

Публикации за 01.02.17

В Екатеринбурге сегодня открывается визовый центр Испании. Его работа была прекращена в середине декабря из-за смены консульством оператора по выдаче виз в России. Теперь получить шенген вновь можно, не выезжая в Москву для сдачи отпечатков пальцев.

Об открытии четырех новых визовых центров сообщает Генеральное консульство Испании в Москве. Центры с сегодняшнего дня заработают в Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону и Новосибирске. В Екатеринбурге сдать документы на шенген и пройти дактилоскопию можно по адресу: ул. Карла Либнехта, 22, оффис 305, 3 этаж.

Напомним, визовые центры Испании в городах России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, закрылись в середине декабря 2016 года. Произошло это из-за смены оператора. Как ранее сообщал NDNews.ru, до декабря 2016 года испанцы работали с компанией VFS Global, теперь – с BLS International Services Ltd. У первой из них был офис в Екатеринбурге, где можно было подать документы и сдать отпечатки пальцев на визу в Испанию, у второго офиса на Урале нет, только в Москве и Санкт-Петербурге.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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