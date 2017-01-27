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Екатеринбург

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Публикации за 27.01.17

Визовый центр Испании все-таки появится в Екатеринбурге

Визовый центр Испании все-таки появится в Екатеринбурге

В Екатеринбурге все же заработает визовый центр Испании. Он прекратил работу в связи со сменой оператора, услугами которого пользовалось МИД страны. Однако турагенты говорят о том, что проблем с получением шенгенских виз все же не будет.

Как ранее сообщал NDNews.ru, , теперь – с BLS International Services Ltd. У первой из них был офис в Екатеринбурге, где можно было подать документы и сдать отпечатки пальцев на визу в Испанию, у второго , только в Москве и Санкт-Петербурге.

Однако, как рассказывают турагенты, в настоящее время переговорный процесс по поводу открытия в Екатеринбурге визового центра нового оператора практически завершен. «В ближайшее время начнут снова принимать туристов в Екатеринбурге, визу можно будет, как и раньше, получить здесь, а не ехать в Москву или Питер», – сказали NDNews.ru представители одной из туристических компаний Екатеринбурга.

Добавим, что на сайте BLS пока даже нет информации о работе визовых центров в двух столицах.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 27.01.17

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