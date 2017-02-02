Почитать Куйвашева и придумать, как реализовать в жизни его заявления: депутаты заксо получили установки на 2017 год

Публикации за 02.02.17

Свердловское заксобрание выходит с новогодних каникул. Сегодня состоялось первое в этом году заседание совета заксо, на котором были определены первоочередные задачи для депутатского корпуса.

Как рассказала NDNews.ru советник председателя заксо Людмилы Бабушкиной Елена Воронова, первым делом спикер рекомендовала народным избранникам внимательно ознакомиться с программной статьей губернатора «Переломный момент». «В статье поставлены новые задачи, многих из которых не было в предыдущих документах стратегического планирования, более амбициозные. Конечно, над ними будут работать органы государственной исполнительной власти, но и депутаты, председатели профильных комитетов, со своей стороны могут присоединиться – обдумать какие-то новые подходы, поискать новые решения», – прокомментировала Воронова. Отметим, что многие опрошенные NDNews.ru эксперты назвали поставленные Куйвашевым цели невыполнимыми (например, вхождение Свердловской области в тройку регионов-лидеров). Аналитики также высказывали мнение, что статья эта была написана не для уральцев, а для самопрезентации перед Москвой в свете будущих выборов. Подробнее прочитать об этом можно здесь.

Кроме губернаторской статьи, члены совета обсудили планы работы комитетов на следующую неделю. В понедельник, 6 февраля, на заседание соберутся комитет по бюджету и комитет по вопросам законодательства и общественной безопасности. На первом рассмотрят изменения в закон о счетной палате, на втором – о внесении изменений в отдельные областные законы для приведения их в соответствие с Уставом области. Но по второму комитету еще не получены все необходимые документы из правительства области.

В среду, 8 февраля, комитет по промышленной, инновационной политике и предпринимательству рассмотрит предложенные МУГИСО изменения в программу приватизации госимущества на 2017 год и ежегодный доклад бизнес-омбудсмена Елены Артюх.

В четверг, 9 февраля, соберется комитет по развитию инфраструктуры и жилищной политике. Оно обещает стать насыщенным. Во-первых, депутат Дмитрий Ионин расскажет о реализации областного закона о капремонте МКД. Во-вторых, члены комитета обсудят одну из самых злободневных проблем последних недель – проект новой маршрутной схемы общественного транспорта Екатеринбурга. Как рассказала Елена Воронова, на совете предлагали обсудить ее уже сегодня, но председатель профильного комитета Валентин Лаппо предложил дождаться заседания 9 февраля. На этот день в заксо приглашены представители мэрии Екатеринбурга и прокуратуры.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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