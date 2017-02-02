NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 02.02.17

Почитать Куйвашева и придумать, как реализовать в жизни его заявления: депутаты заксо получили установки на 2017 год

Почитать Куйвашева и придумать, как реализовать в жизни его заявления: депутаты заксо получили установки на 2017 год

Свердловское заксобрание выходит с новогодних каникул. Сегодня состоялось первое в этом году заседание совета заксо, на котором были определены первоочередные задачи для депутатского корпуса.

Как рассказала NDNews.ru советник председателя заксо Людмилы Бабушкиной Елена Воронова, первым делом спикер рекомендовала народным избранникам внимательно ознакомиться с «В статье поставлены новые задачи, многих из которых не было в предыдущих документах стратегического планирования, более амбициозные. Конечно, над ними будут работать органы государственной исполнительной власти, но и депутаты, председатели профильных комитетов, со своей стороны могут присоединиться – обдумать какие-то новые подходы, поискать новые решения», – прокомментировала Воронова. Отметим, что многие опрошенные NDNews.ru эксперты назвали поставленные Куйвашевым цели невыполнимыми (например, вхождение Свердловской области в тройку регионов-лидеров). Аналитики также высказывали мнение, что , а для самопрезентации перед Москвой в свете будущих выборов. Подробнее прочитать об этом .

Кроме губернаторской статьи, члены совета обсудили планы работы комитетов на следующую неделю. В понедельник, 6 февраля, на заседание соберутся комитет по бюджету и комитет по вопросам законодательства и общественной безопасности. На первом рассмотрят изменения в закон о счетной палате, на втором – о внесении изменений в отдельные областные законы для приведения их в соответствие с Уставом области. Но по второму комитету еще не получены все необходимые документы из правительства области.

В среду, 8 февраля, комитет по промышленной, инновационной политике и предпринимательству рассмотрит предложенные МУГИСО изменения в программу приватизации госимущества на 2017 год и ежегодный доклад бизнес-омбудсмена Елены Артюх.

В четверг, 9 февраля, соберется комитет по развитию инфраструктуры и жилищной политике. Оно обещает стать насыщенным. Во-первых, депутат Дмитрий Ионин расскажет о реализации областного закона о капремонте МКД. Во-вторых, члены комитета обсудят одну из самых злободневных проблем последних недель – проект . Как рассказала Елена Воронова, на совете предлагали обсудить ее уже сегодня, но председатель профильного комитета Валентин Лаппо предложил дождаться заседания 9 февраля. На этот день в заксо приглашены представители мэрии Екатеринбурга и прокуратуры.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 02.02.17

В пробе «Б» боксера Александра Поветкина нашли допинг. / Сказки для взрослых «Голос монстра», иранский номинант на «Оскар» и возвращение Джеки Чана (ВИДЕО). Кинопремьеры недели. / «Отец начал реформы, а сын притормозил...» – случайные и неслучайные события, родившие 17-й год. К 100-летию революции: мифы, анализ, прогнозы.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter