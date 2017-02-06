«За!Текста» не будет: Екатеринбург лишился одного из экспериментальных театральных фестивалей

Публикации за 06.02.17

Театральный фестиваль-лаборатория, который должен был пройти в Екатеринбурге в пятый раз, в этом году не состоится. Вдохновители практикума и театр «Галерка», где проходили показы, не нашли общий язык. В итоге Екатеринбург лишился одного из самых смелых экспериментальных фестивалей, на котором драматурги и режиссеры обсуждали актуальные темы – детский театр, документальную пьесу и многое другое. Возродится ли «За!Текст» в каком-то новом месте и в новой форме, пока не известно.

Об отмене фестиваля «За!Текст» сообщила одна из его организаторов и создателей Елена Возмищева.

«Начали спрашивать в последнее время про ЗаТекст. Но, как кто-то уже догадался, его в этом году не будет, иначе я бы уже давно рассказала). Вместо него Молодежный театр-студия «Галёрка» проводит фестиваль в честь своего 15-летия. Следите за новостями, думаю, скоро вся информация появится на их странице. А мы с Полиной Бородиной (драматург, создатель фестиваля, – прим. NDNews.ru) отошли от дел», – написала Елена на своей странице в соцсети.

Елена пояснила NDNews.ru, что возникли некоторые разногласия с театром «Галерка», где и проводился фестиваль-леборатория «За!Текст» все четыре года его существования.

«Мы стали идти немного по разным путям. И в итоге решили не проводить в этом году фестиваль. Были мысли сменить площадку, но тогда началось бы «деление имущества» – кому этот фестиваль принадлежит, почему его проводят в другом театре. И мы решили просто больше не делать «За!Текст». «Галерка» же устроит фестиваль непрофессиональных театров, что тоже хорошо – эта ниша в фестивальном Екатеринбурге сегодня не занята», – рассказала Елена Возмищева.

Напомним, фестиваль «За!Текст» – один из первых фестивалей-лабораторий в Екатеринбурге. Молодые драматурги, режиссеры и актеры за несколько дней создавали спектакли по современным пьесам на актуальные темы, а затем показывали получившиеся эскизы зрителям и критикам. «За!Текст» всегда поднимал актуальные и смелые темы, шел на эксперименты. Так, в 2015 году он был посвящен детскому театру, а в прошлом – более жесткому документальному. Это значит, что все пьесы, которые будут созданы драматургами, будут иметь в основе реальные истории – взяты из множества интервью с разными людьми.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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