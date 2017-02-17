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Публикации за 17.02.17

Театр «Галерка» заявил, что не отказывался от проведения фестиваля «За!Текст», объявлен лишь перерыв на год

Театр «Галерка» заявил, что не отказывался от проведения фестиваля «За!Текст», объявлен лишь перерыв на год

Руководитель театра «Галерка» Ольга Макутенене заявила, что фестиваль «За!Текст» не будет проводиться лишь в этом году, поскольку его заменят мероприятия в честь 15-летия «Галерки». Но в будущем театр не отказывается от фестиваля в формате лабораторий, в пятый раз он состоится в Екатеринбурге весной 2018 года.

Напомним, ранее одна из организаторов фестиваля «За!Текст» заявила, что .

«Начали спрашивать в последнее время про ЗаТекст. Но, как кто-то уже догадался, его в этом году не будет, иначе я бы уже давно рассказала). Вместо него Молодежный театр-студия «Галёрка» проводит фестиваль в честь своего 15-летия. Следите за новостями, думаю, скоро вся информация появится на их странице. А мы с Полиной Бородиной (драматург, создатель фестиваля, – прим. NDNews.ru) отошли от дел», – написала Елена Возмищева на своей странице в соцсети.

Елена пояснила NDNews.ru, что возникли некоторые разногласия с театром «Галерка», где проводился фестиваль-леборатория «За!Текст» все четыре года его существования.

«Мы стали идти немного по разным путям. И в итоге решили не проводить в этом году фестиваль. Были мысли сменить площадку, но тогда началось бы «деление имущества» – кому этот фестиваль принадлежит, почему его проводят в другом театре. И мы решили просто больше не делать «За!Текст». «Галерка» же устроит фестиваль непрофессиональных театров, что тоже хорошо – эта ниша в фестивальном Екатеринбурге сегодня не занята», – рассказала Елена Возмищева.

Сегодня руководитель театра «Галерка» Ольга Макутенене сообщила NDNews.ru, что фестиваль «За!Текст» не будет проводиться лишь в этом году. Со следующего года «Галерка» планирует возобновить лаборатории в формате режиссер+драматург. «Елена была лишь одним из организаторов фестиваля, и ее уход из организаторов не означает, что «За!Текста» не будет. Фестиваль проводит «Галерка», и театр в следующем году готов вновь провести его. Уже идут переговоры, что фестиваль пройдет весной 2018 года, – сообщила NDNews.ru Ольга Макутенене. – В этом году мы проводим Всероссийский фестиваль молодежных театров в честь 15-летия «Галерки», поэтому решили не делать еще и «За!Текст». Но мне непонятно, почему Елена заявила, что фестиваля не будет вообще. Он будет».

Напомним, фестиваль «За!Текст» – один из первых фестивалей-лабораторий в Екатеринбурге. Молодые драматурги, режиссеры и актеры за несколько дней создавали спектакли по современным пьесам на актуальные темы, а затем показывали получившиеся эскизы зрителям и критикам. «За!Текст» всегда поднимал актуальные и смелые темы, шел на эксперименты. Так, в 2015 году , а в прошлом – Это значит, что все пьесы, которые будут созданы драматургами, будут иметь в основе реальные истории – взяты из множества интервью с разными людьми.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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