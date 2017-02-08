«Единая Россия» выбрала «закрытый» вариант праймериз для губернаторов / «Чтобы они не превратились в зомби-хоррор»

Публикации за 08.02.17

Вчера в Москве состоялось заседание президиума генсовета «Единой России», которое дало старт региональным избирательным кампаниям 2017 года. Как уже сообщал NDNews.ru, прозвучали пожелания руководства партии по проведению предварительного голосования. Общей практикой, судя по этим рекомендациям, станут «закрытые» праймериз. И неудивительно: эксперты считают, что в противном случае эта затея может «превратиться в войну всех против всех».

В том, что касается выборов глав регионов, кандидаты – участники праймериз, по пожеланию генсовета, должны провести встречи с представителями первичных отделений ЕР в своем регионе. «Это, безусловно, будет способствовать повышению внимания к нашему опорному партийному звену – первичным отделениям партии и позволит включить в предвыборные программы наших кандидатов проработанные инициативы с мест, иными словами – именно те вопросы, решение которых сегодня волнует людей», – подчеркивают в «Единой России». Косвенно это можно считать признанием того, что праймериз пройдут по «закрытой» модели, когда выбирать «кандидатов в кандидаты в губернаторы» будут только члены партии плюс, возможно, представители общественных организаций.

Тем не менее, вчера секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов заявил, что проекты положений о предварительном голосовании на региональных выборах 30 января были разосланы по отделениям, и теперь предлагается подвести итоги их обсуждения в самих регионах. Кем и когда конкретно будет решаться этот вопрос в Свердловской области, секретарь СРО Виктор Шептий отвечать отказался. Тем не менее, многие эксперты говорят о «закрытой модели» праймериз как о свершившемся факте.

Для этого, по мнению экспертов, есть свои причины, и главная – в том, что открытые праймериз несут в себе риски для партийной бюрократии. По мнению политолога Алексея Швайгерта, ЕР во многом стала заложником собственного желания монополизировать политическое разнообразие в территориях. Еще с прошлого года «дружить» в составе «партии власти» обязали и давних политических врагов, и бизнес-соперников. Именно поэтому открытая модель праймериз закономерно стала «гладиаторской ареной» нового времени: бои короткие, но зрелищные и «кровавые».

«Партийные праймериз-2016 в законодательные собрания и Госдуму в нескольких регионах превратились в эпическую внутривидовую схватку, настоящую избирательную микрокампанию. И никакие партийные установки извне, попытки поменять условия и правила «народного голосования» уже в ходе их не смогли предотвратить конфликтных сценариев в ряде округов. Грубо говоря, это как если бы безобидная пионерская «Зарница» вдруг превратилась в реальный зомби-хоррор, войну всех против всех», – описывает эксперт.

Подобная неуправляемая активность в масштабе Среднего Урала внушает большие опасения архитекторам нынешней политической системы. При этом курс на «внутрипартийную конкуренцию» взят – и его нужно как-то реализовывать, считает Швайгерт. Поэтому эрзац «демократии» оставили при «народном» отборе кандидатов в органы законодательной власти, а вот в исполнительной решили с потенциальными кандидатами в губернаторы не заигрывать – вдруг вспыхнет. «Наглядный пример: представьте, если бы на открытые майские праймериз-2017 от ЕР заявились Куйвашев, Носов и Альшевских. Мол, кто наберет больше, тот и станет кандидатом в губернаторы Свердловской области от Единой России. Дальше, наверное, можно не фантазировать», – резюмирует политолог.

NDNews.ru напоминает, что в 2016 году выборы глав субъектов РФ прошли всего в шести регионах, не считая Чечни, которая в истории выборов всегда стоит особняком. Тогда власть опробовала несколько разных сценариев. В четырех регионах – Тверской, Ульяновской областях, республиках Коми и Тыва – праймериз на выборах первого лица прошли по одной из «закрытых» моделей. Кандидаты ездили по районам и встречались только с первичными организациями ЕР и выборщиками из числа общественников. В результате все врио, назначенные президентом, стали сначала победителями праймериз, а затем и избранными главами. Еще в двух субъектах – Тульской области и Забайкальском крае – власть пошла на эксперимент. В Туле, которая много лет входила в «красный пояс», региональная «Единая Россия» приняла решение вовсе не проводить праймериз по выборам кандидата в губернаторы. Руководители отделения просто заявили, что полностью поддерживают назначенного президентом врио губернатора – экс-замминистра обороны Алексея Дюмина. Он пошел на выборы как самовыдвиженец и получил 84% голосов. ЕР своего кандидата не выдвигала.

Интересен прошлогодний опыт Забайкальского края: он стал единственным, где праймериз по выдвижению кандидата в губернаторы состоялись 22 мая, в один день с праймериз в Госдуму, и где в качестве выборщиков могли участвовать все желающие. По сообщению местного отделения ЕР, явка составила более 60 тысяч человек, или 7,5% от общего количества избирателей. Со значительным отрывом победила врио губернатора Наталья Жданова, которую поддержали 75,05% забайкальцев, пришедших на счетные участки. Однако на самих выборах губернатора Жданова уже показала гораздо более низкий результат – 54%, тогда как кандидат от КПРФ, занявший второе место, набрал почти 29%, то есть в этом регионе едва удалось избежать второго тура губернаторских выборов. Судя по всему, выводы властями были сделаны.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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