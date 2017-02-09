Кто хочет стать губернатором: свердловские партии начали поиск кандидатов

Публикации за 09.02.17

Оппозиционные парламентские партии в Свердловской области включились в губернаторскую кампанию. КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР начали процесс обсуждения возможных кандидатов, которые могут составить конкуренцию выдвиженцам от ЕР.

Как передает корреспондент NDNews.ru, свердловские коммунисты планируют в ближайшую субботу, 11 февраля, провести предварительное обсуждение претендентов от партии на губернаторский пост. Затем список с фамилиями будет представлен в Москву, где пройдет еще одно обсуждение на пленуме обкома. Окончательное решение по региональным выдвиженцам в губернаторы будет принято на майском съезде КПРФ. Однако по информации источника NDNews.ru в свердловском обкоме, персек коммунистов Александр Ивачев уже направил в ЦИК письмо на согласование предложенных кандидатов – это депутат Госдумы Николай Езерский, депутат заксо Вячеслав Вегнер и управляющий директор ПАО «Плюс Банк» Алексей Парфенов.

«Езерский сам не хочет идти на выборы, а Вегнера не хочет выдвигать обком», – отмечает источник, намекая, что центральный комитет склоняется к кандидатуре Парфенова. Осенью прошлого года банкир баллотировался от коммунистов в депутаты Госдумы по Каменск-Уральскому округу №169, но проиграл единороссу Льву Ковпаку.

От «Справедливой России», вероятнее всего, на пост губернатора будет баллотироваться депутат Госдумы Александр Бурков. В беседе с NDNews.ru политик подтвердил свое желание участвовать в кампании, уточнив, что ждет согласования этих планов с федеральным руководством партии. Официально кандидат от СР будет объявлен в мае. Но уже сейчас Бурков начал ряд предвыборных встреч. Накануне лидер свердловских эсеров встретился с полпредом в УрФО Игорем Холманских – впервые после проигранных парламентских выборов по Нижнетагильскому округу. На аудиенции с федеральным чиновником Бурков «засветил» тему, на которой собирается построить свою избирательную кампанию. Ожидаемо, что это стали поправки в законодательство о капремонте.

Сложнее дела обстоят в свердловском отделении ЛДПР. Там заявляют, что партия точно будет участвовать в выборах губернатора, но назвать фамилии возможных участников кампании затрудняются, кивая на Москву. «Мы ставим задачу участвовать в выборах всех уровней – от муниципального до федерального. Поэтому региональное отделение будет готовиться к губернаторской кампании, даже если сейчас нет персоналий. Решение о выдвижении кандидата в губернаторы Свердловской области примет высший совет партии. Какие-то фамилии станут известны в первых числах апреля, полагаю», – рассказал руководитель аппарата свердловского отделения ЛДПР Антон Безденежных. Также он добавил, что процесс обсуждения кандидатов в высшем совете уже начался.

Что касается непарламентских партий, то их планы принять участие в главных региональных выборах 2017 года пока туманны. Например, в Партии пенсионеров за справедливость не исключают такой возможности, но на первое место ставят организационные задачи. «10-11 марта в Москве пройдет съезд партии, где, очевидно, будет выбран новый лидер, новый устав и будет определена новая программа, – рассказал информагентству руководитель реготделения Дмитрий Сергин. – Думаю, будут озвучены и установки на выборы 2017 и 2018 годов. О кандидатах пока рано говорить, эти вопросы будут согласовываться с Москвой». Напомним, летом прошлого года из-за предвыборного скандала Евгений Артюх был снят с должности председателя РППС. По итогам парламентской кампании «пенсионеры» не смогли преодолеть пятипроцентого барьера в Госдуму, в Свердловское заксобрание прошел единственный кандидат-одномандатник Евгений Зяблицев.

Еще одни неудачники прошлых выборов, партия «Яблоко», заранее отказались от региональной кампании. Председатель свердловского отделения Юрий Переверзев сообщил NDNews.ru, что в этом году партия рассматривает только участие в муниципальных выборах, в частности, в Первоуральскую городскую думу.

Стоит отметить, что для оппозиционных партий серьезным препятствием на выборах губернатор Свердловской области станет прохождение муниципального фильтра. Ни одно объединение, кроме «Единой России», не имеет достаточного количества избранных депутатов в муниципальных думах. Чтобы набрать необходимые 7,9% подписей, партийным кандидатам придется либо объединятся, либо идти на сделку с единороссами. Впрочем, коммунисты и эсеры предложили еще один вариант – снизить муниципальный фильтр до 5% (минимальный порог по федеральному законодательству). Соответствующий законопроект был внесен 1 февраля, но до сих пор не представлен на рассмотрение в профильном комитете заксо.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Евгения Вирачева

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