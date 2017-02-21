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Екатеринбург

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Публикации за 21.02.17

«Эльмаш» снова рискует стать банкротом: налоговая требует 68 миллионов

«Эльмаш» снова рискует стать банкротом: налоговая требует 68 миллионов

Актив скандально известного «Энергомаша» – ООО «Эльмаш (УЭТМ) – снова находится под угрозой банкротства. С завода, в честь которого назвали микрорайон в Екатеринбурге, налоговая требует более 68 млн рублей.

Как передает корреспондент NDNews.ru, в арбитражный суд Свердловской области поступил иск к ООО «Эльмаш» (УЭТМ) от межрайонной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам Свердловской области. Сумма исковых требований – 68 млн 301 тысяча рублей, заявление к производству пока не принято.

В арбитраже в прошлом году рассматривались иски к «Эльмашу» от коммерческих компаний, к этому моменту все производства по делу прекращены.

Ранее компания попала в списки злостных неплательщиков зарплаты, сотрудникам руководство задолжало более 55 млн рублей. Проблемы были и на родственном ЗАО «Энергомаш (Сысерть) – Уралгидромаш» – долги по зарплате на этом предприятии .

Напомним, оба предприятия входят в группу «Энергомаш», бывший гендиректор которой, , ОАО «Уралэлектротяжмаш – Уралгидромаш». Он набрал в Сбербанке кредитов на 1,5 млрд рублей, а когда пришло время платить по счетам, создал два новых юрлица по адресам производственных площадок ОАО «Уралэлектротяжмаш-Уралгидромаш» – ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург) – Уралэлектротяжмаш» и ЗАО «Энергомаш (Сысерть) – Уралгидромаш». На них он перевел весь рабочий персонал и производственные активы первого завода. После чего Степанов обанкротил «Уралэлектротяжмаш – Уралгидромаш», «списав» долг и продолжил работать в вновь созданных предприятиях.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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