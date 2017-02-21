Публикации за 21.02.17

Белоярская дума опять не смогла выбрать председателя, который устроил бы две трети депутатского корпуса. Несмотря на то, что после первой неудачной попытки в муниципалитет приезжали партийные и областные «ревизоры», добиться компромисса снова не удалось.

Как рассказал NDNews.ru депутат Владислав Гилев, на сегодняшнем голосовании первое место занял Игорь Полуяктов (в прошлый раз он набрал 8 голосов). Лидер прошлого голосования Гилев свою кандидатуру выдвигать не стал. «Я хочу, чтобы все депутаты попробовали свои силы», – пояснил он. Второе место занял депутат Иван Половцев (9 голосов), третье – Алексей Бутаков (7). Необходимые 14 голосов вновь не набрал никто. В следующий раз депутаты соберутся по тому же вопросу 9 марта.

Напомним, на предыдущем заседании. 16 февраля, выставились четверо. Фракция «Единой России», которая 15 февраля не смогла определиться с кандидатом, 16-го остановилась на Евгении Казакове. Альтернативу ему составили самовыдвиженцы Игорь Полуяктов и Алексей Бутаков, а также депутат от Объединенной партии людей с ограниченной трудоспособностью (ОПЛОТ) Владислав Гилев.

По регламенту председатель Белоярской гордумы избирается в два этапа. Первое голосование – рейтинговое, в нем можно отдать голос сразу за нескольких кандидатов, во втором туре надо будет выбрать одного кандидата из двух или трех. Во второй тур должны были выйти те, кто в рейтинговом голосовании наберет не менее двух третей голосов депутатов, то есть не менее 14 из 20. Но, как и опасался наш источник, 16 февраля этого не произошло – 14 голосов не удалось набрать никому. Больше всего набрал Владислав Гилев – 11 голосов, на втором месте – Игорь Полуяктов с восемью голосами, на третьем – Бутаков с шестью. Единоросс Казаков оказался аутсайдером: его поддержали всего четыре депутата. Интересно, что в своем выступлении он делал упор на создании «депутатской вертикали», но его одернули представители других партий (в думе Белоярского представлены, помимо ЕР, ОПЛОТ, ЛДПР, КПРФ, а также самовыдвиженцы).

Белоярский, Евгения Вирачева

Белоярский. Другие новости 21.02.17

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