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Публикации за 21.02.17

Белоярская дума опять не смогла выбрать председателя

Белоярская дума опять не смогла выбрать председателя

Белоярская дума опять не смогла выбрать председателя, который устроил бы две трети депутатского корпуса. Несмотря на то, что после первой неудачной попытки в муниципалитет приезжали партийные и областные «ревизоры», добиться компромисса снова не удалось.

Как рассказал NDNews.ru депутат Владислав Гилев, на сегодняшнем голосовании первое место занял Игорь Полуяктов (в прошлый раз он набрал 8 голосов). Лидер прошлого голосования Гилев свою кандидатуру выдвигать не стал. «Я хочу, чтобы все депутаты попробовали свои силы», – пояснил он. Второе место занял депутат Иван Половцев (9 голосов), третье – Алексей Бутаков (7). Необходимые 14 голосов вновь не набрал никто. В следующий раз депутаты соберутся по тому же вопросу 9 марта.

Напомним, на предыдущем заседании. 16 февраля, . Фракция «Единой России», которая 15 февраля не смогла определиться с кандидатом, 16-го остановилась на Евгении Казакове. Альтернативу ему составили самовыдвиженцы Игорь Полуяктов и Алексей Бутаков, а также депутат от Объединенной партии людей с ограниченной трудоспособностью (ОПЛОТ) Владислав Гилев.

По регламенту председатель Белоярской гордумы избирается в два этапа. Первое голосование – рейтинговое, в нем можно отдать голос сразу за нескольких кандидатов, во втором туре надо будет выбрать одного кандидата из двух или трех. Во второй тур должны были выйти те, кто в рейтинговом голосовании наберет не менее двух третей голосов депутатов, то есть не менее 14 из 20. Но, , 16 февраля этого не произошло – 14 голосов не удалось набрать никому. Больше всего набрал Владислав Гилев – 11 голосов, на втором месте – Игорь Полуяктов с восемью голосами, на третьем – Бутаков с шестью. Единоросс Казаков оказался аутсайдером: его поддержали всего четыре депутата. Интересно, что в своем выступлении он делал упор на создании «депутатской вертикали», но его одернули представители других партий (в думе Белоярского представлены, помимо ЕР, ОПЛОТ, ЛДПР, КПРФ, а также самовыдвиженцы).

Белоярский, Евгения Вирачева

Белоярский. Другие новости 21.02.17

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