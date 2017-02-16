Кто в лес, кто по дрова: выборы спикера Белоярской думы не состоялись (ФОТО)

Публикации за 16.02.17

Намеченные на сегодня выборы председателя думы Белоярского городского округа закончились ничем: народные избранники не смогли найти кандидата, который бы понравился более чем двум третям из них.

Как передает корреспондент NDNews.ru, из «вчерашних» шести возможных кандидатов сегодня выставились только четверо. Двое, депутаты-самовыдвиженцы Сергей Платоненко и Андрей Воробьев, за ночь передумали. Фракция «Единой России», которая вчера не смогла определиться с кандидатом, сегодня остановилась на Евгении Казакове. Альтернативу ему составили самовыдвиженцы Игорь Полуяктов и Алексей Бутаков, а также депутат от Объединенной партии людей с ограниченной трудоспособностью (ОПЛОТ) Владислав Гилев.

По регламенту председатель Белоярской гордумы избирается в два этапа. Первое голосование – рейтинговое, в нем можно отдать голос сразу за нескольких кандидатов, во втором туре надо будет выбрать одного кандидата из двух или трех. Во второй тур должны были выйти те, кто в рейтинговом голосовании наберет не менее двух третей голосов депутатов, то есть не менее 14 из 20. Но, как и опасался наш источник, этого не произошло – 14 голосов не удалось набрать никому. Больше всего набрал Владислав Гилев – 11 голосов, на втором месте – Игорь Полуяктов с восемью голосами, на третьем – Бутаков с шестью. Единоросс Казаков оказался аутсайдером: его поддержали всего четыре депутата. Интересно, что в своем выступлении он делал упор на создании «депутатской вертикали», но его одернули представители других партий (в думе Белоярского представлены, помимо ЕР, ОПЛОТ, ЛДПР, КПРФ, а также самовыдвиженцы).

Посовещавшись, депутаты решили перенести второй тур выборов спикера на 21 февраля. Во время взятой паузы фавориты гонки – Полуяктов и Гилев – попытаются привлечь сомневающихся коллег на свою сторону. По данным очевидцев, наиболее уверенным в себе по окончании заседания был Полуяктов, который в своем выступлении обещал наладить консенсус со всеми участниками политического процесса.

Напомним, Белоярский округ является одним из самых проблемных муниципалитетов области. На всю страну прогремела история с модернизацией его энергосистемы, на которую было потрачено 240 млн рублей. Итогом этой программы стали четыре уголовных дела в отношении местных чиновников. Новую газовую котельную, которую не запустили, а разворовали – решили срыть от греха подальше, а на руинах стоявшей по соседству угольной опять же построили еще одну новую, но газ к ней так и не подвели. В итоге жителям пришлось топить дома дровами, притом что губернатор Евгений Куйвашев объявил регион «зоной инновационного уклада». Прокурор области неоднократно ставил перед губернатором вопрос об отставке главы Белоярки Павла Юдина, однако тот по-прежнему занимает свой пост. Местные депутаты объясняют это его близостью к скандально известному депутату заксо Илье Гаффнеру. Единства в местной думе, избранной в сентябре 2016 года, нет – возможно, именно этим объясняется то. что избранный осенью председатель Сергей Кузьмин, которого считали относительно нейтральным, недавно сложил полномочия по состоянию здоровья.

Белоярский, Таисья Юсупова, Евгения Вирачева

Белоярский. Другие новости 16.02.17

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