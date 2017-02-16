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Публикации за 16.02.17

Кто в лес, кто по дрова: выборы спикера Белоярской думы не состоялись (ФОТО)

Кто в лес, кто по дрова: выборы спикера Белоярской думы не состоялись (ФОТО)

Намеченные на сегодня выборы председателя думы Белоярского городского округа закончились ничем: народные избранники не смогли найти кандидата, который бы понравился более чем двум третям из них.

Новый День: Кто в лес, кто по дрова: выборы спикера Белоярской думы не состоялись (ФОТО)

Как передает корреспондент NDNews.ru, из «вчерашних» шести возможных кандидатов сегодня выставились только четверо. Двое, депутаты-самовыдвиженцы Сергей Платоненко и Андрей Воробьев, за ночь передумали. Фракция «Единой России», которая вчера не смогла определиться с кандидатом, сегодня остановилась на Евгении Казакове. Альтернативу ему составили самовыдвиженцы Игорь Полуяктов и Алексей Бутаков, а также депутат от Объединенной партии людей с ограниченной трудоспособностью (ОПЛОТ) Владислав Гилев.

По регламенту председатель Белоярской гордумы избирается в два этапа. Первое голосование – рейтинговое, в нем можно отдать голос сразу за нескольких кандидатов, во втором туре надо будет выбрать одного кандидата из двух или трех. Во второй тур должны были выйти те, кто в рейтинговом голосовании наберет не менее двух третей голосов депутатов, то есть не менее 14 из 20. Но, , этого не произошло – 14 голосов не удалось набрать никому. Больше всего набрал Владислав Гилев – 11 голосов, на втором месте – Игорь Полуяктов с восемью голосами, на третьем – Бутаков с шестью. Единоросс Казаков оказался аутсайдером: его поддержали всего четыре депутата. Интересно, что в своем выступлении он делал упор на создании «депутатской вертикали», но его одернули представители других партий (в думе Белоярского представлены, помимо ЕР, ОПЛОТ, ЛДПР, КПРФ, а также самовыдвиженцы).

Новый День: Кто в лес, кто по дрова: выборы спикера Белоярской думы не состоялись (ФОТО)

Посовещавшись, депутаты решили перенести второй тур выборов спикера на 21 февраля. Во время взятой паузы фавориты гонки – Полуяктов и Гилев – попытаются привлечь сомневающихся коллег на свою сторону. По данным очевидцев, наиболее уверенным в себе по окончании заседания был Полуяктов, который в своем выступлении обещал наладить консенсус со всеми участниками политического процесса.

Напомним, Белоярский округ является одним из самых проблемных муниципалитетов области. На всю страну прогремела , на которую было потрачено 240 млн рублей. Итогом этой программы стали четыре уголовных дела в отношении местных чиновников. Новую газовую котельную, которую не запустили, а разворовали – решили срыть от греха подальше, а на руинах стоявшей по соседству угольной опять же построили еще одну новую, но газ к ней так и не подвели. В итоге жителям пришлось топить дома дровами, притом что губернатор Евгений Куйвашев объявил регион «». Прокурор области неоднократно , однако тот по-прежнему занимает свой пост. Местные депутаты объясняют это его близостью к скандально известному депутату заксо Илье Гаффнеру. Единства в местной думе, избранной в сентябре 2016 года, нет – возможно, именно этим объясняется то. что избранный осенью председатель Сергей Кузьмин, которого считали относительно нейтральным, недавно по состоянию здоровья.

Новый День: Кто в лес, кто по дрова: выборы спикера Белоярской думы не состоялись (ФОТО)

Белоярский, Таисья Юсупова, Евгения Вирачева

Белоярский. Другие новости 16.02.17

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