Метнувшим на Уралмаше гранату оказался бывший зэк по кличке «Король» (ФОТО)

Публикации за 27.02.17

В Екатеринбурге сотрудники уголовного розыска установили и задержали виновника бойни, произошедшей во дворе дома № 31 по улице Стахановской. По уточненным данным, мужчина подорвал ручную гранату РГД-5, ответив тем самым на стрельбу со стороны своего оппонента.

Как сообщил NDNews.ru руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, подозреваемым гранатометчиком оказался ранее неоднократно судимый за кражи, угоны и наркотики 35-летний местный житель по имени Александр, более известный в определенных кругах по прозвищу «Король». «В ходе допроса «Король» дал признательные показания и написал явку с повинной. Он сообщил, что взрывное устройство, якобы, нашел и хранил «на всякий пожарный». Между ним и стрелком произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений. Что конкретно они не поделили, «Король» пока не конкретизирует», – уточнил собеседник агентства, добавив, что установленные операми угрозыска очевидцы ЧП подтвердили причастность ранее судимого мужчины к взрыву гранаты.

Между тем, в настоящее время сыщики ведут розыск стрелка, с которым вступил в конфликт «Король» и бросил в его сторону гранату. Его личность также установлена, это некто Антон Янцев 1986 года рождения по прозвищу «Ян». Он тоже ранее привлекался к уголовной ответственности. «При возможной встрече с ним прошу граждан проявлять осторожность, он может быть вооружен травматическим оружием. На его поиски и задержание ориентированы все наряды органов внутренних дел, – отметил полковник Горелых. – Просьба, если кто-либо располагает сведениями о местонахождении Янцева, проинформировать органы полиции по линии 02 или по круглосуточному «телефону доверия» ГУ МВД России по Свердловской области 8(343)358-71-61. Конфиденциальность гарантируется. Расследование продолжается, оно находится на личном контроле у руководства УМВД по Екатеринбургу».

Антон Янцев, фото пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области

Напомним, днем 24 февраля возле автомобиля Chevrolet Lacetti, стоявшего во дворе дома №31 по улице Стахановской, прогремели выстрелы и взрыв. Конфликт, предположительно, произошел в компании из двух мужчин и одной женщины. В результате ссоры в одной из квартир упомянутого дома ранение из травматического пистолета получил 35-летний мужчина. Затем оппоненты переместились во двор, где стрельба продолжилась. Один из мужчин метнул в сбегавшего раненого гранату РГД -5. По счастливой случайности от взрыва никто не пострадал, серьезные повреждения получила припаркованная иномарка, в которой сидел водитель. Взрывной волной посекло ее кузов, пробило колесо, разбило стекло. Шофер 1977 года рождения, находившийся за рулем в ожидании беременной супруги, отделался испугом.

По факту инцидента полиция возбудила уголовного дело по статье 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия») и статье 213 УК РФ («Хулиганство с использованием оружия»). Сыщики уголовного розыска и участковые уполномоченные отрабатывают различные варианты случившегося – от бытового конфликта до криминальной ссоры.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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