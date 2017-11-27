Бывший зэк по кличке Король, устроивший бойню с подрывом гранаты на Уралмаше, отсидит в колонии 10 лет

В Екатеринбурге вынесли приговор 37-летнему бывшему зэку по кличке Король, пытавшемуся взорвать на Уралмаше оппонентов, которые открыли по нему стрельбу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП случилось 24 февраля этого года во дворе дома №31 по улице Стахановской. В тот день около припаркованного автомобиля Chevrolet Lacetti прогремели выстрелы и раздался взрыв ручной гранаты РГД-5. В ходе расследования происшествия выяснилось, что между бывшим зэком Александром Королевым, более известным в определенных кругах по прозвищу Король, а также мужчиной и женщиной с другой стороны произошел конфликт в квартире.

Один из участников ссоры был ранен из травматического пистолета, после чего оппоненты продолжили стрельбу на улице. Тогда же Король подорвал гранату. По счастливой случайности от взрыва никто не пострадал, серьезные повреждения получила иномарка, в которой сидел водитель. Взрывной волной посекло ее кузов, пробило колесо, разбило стекло. Но шофер, находившийся за рулем в ожидании беременной супруги, отделался испугом.

По факту инцидента возбудили уголовное дело по ч.1 статьи 222 УК РФ «Незаконный оборот оружия», ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство более двух лиц из хулиганских побуждений, совершенное общеопасным способом» и ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества путем взрыва».

Сегодня, 27 ноября, Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга признал Королева виновным в инкриминируемых преступлениях. «Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок десять лет в исправительной колонии строгого режима», – сообщили РИА «Новый День» в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу.

Ранее руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых отмечал, что Король дал признательные показания и написал явку с повинной. «Он сообщил, что взрывное устройство, якобы, нашел и хранил «на всякий пожарный». Между ним и стрелком произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений», – рассказывал представитель областного полицейского главка. Стоит добавить, что оппонентом Короля в день ЧП стал еще один бывший зэк – Антон Янцев 1986 года рождения по прозвищу Ян.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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