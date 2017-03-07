Свердловская оппозиция поборется за снижение муниципального фильтра 13 марта

Публикации за 07.03.17

На следующей неделе профильный комитет заксобрания все-таки рассмотрит законопроект, касающийся снижения муниципального фильтра для выдвижения кандидатов в губернаторы Свердловской области.

Как сообщается на сайте заксо, заседание профильного комитета по законодательству назначено на понедельник, 13 марта. Представлять документ будет депутат от КПРФ Александр Ивачев. Содокладчиком станет секретарь регионального отделения «Единой России», первый вице-спикер Виктор Шептий.

Напомним, законопроект о снижении муниципального фильтра для кандидатов в губернаторы с 7,9% до 5% был внесен в начале февраля группой депутатов от оппозиции. Под ним подписались коммунисты Александр Ивачев, Александр Ладыгин, Вячеслав Вегнер и Игорь Аксенов, а также эсеры Андрей Жуковский и Дмитрий Ионин и депутат от Партии пенсионеров за справедливость Евгений Зяблицев.

Вероятнее всего, комитет по законодательству, который ровно на две трети состоит из единороссов, порекомендует заксобранию данный законопроект отклонить. Виктор Шептий неоднократно заявлял, что количество муниципальных депутатов от ЕР свидетельствует о ее широкой поддержке населением, а раз остальные партии добиться такого убедительного представительства в органах МСУ не смогли, то это исключительно их собственное упущение. В 2014 году, когда заксо впервые обсуждало размер муниципального фильтра, Шептий вообще предлагал увеличить его с 7,9% до 10%. «Если человек не может набрать в свою поддержку 163 подписи из 1630, то, наверное, в губернаторы ему еще рано», – заявил тогда Шептий.

Напомним, администрация губернатора не намерена давать возможным соперникам Евгения Куйвашева и никаких других послаблений. Вчера стало известно, что резиденция не собирается инициировать поправки в областное законодательство, которые разрешили бы идти кандидатами на пост губернатора самовыдвиженцам. Это может служить косвенным подтверждением того, что резиденция взяла курс на выборы по сценарию «референдума о доверии» действующему губернатору, хотя многие эксперты предостерегают: результат может огорчить. Об отказе губернатора менять законодательство сообщил в своем блоге депутат Госдумы Андрей Альшевских, который около месяца назад сделал Куйвашеву такое предложение. В ответном письме от имени первого замруководителя администрации губернатора Вадима Дубичева сообщается, что «основой политической системы РФ являются партии», на территории региона действуют отделения 62 политических партий, каждая из которых имеет право на выдвижение своего кандидата. И этого, по мнению Дубичева, вполне достаточно. «Изменение принципов выдвижения кандидатов в губернаторы Свердловской области считаю нецелесообразным», – резюмировал Дубичев.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 07.03.17

«Думали, что поздравляют женщин с 8 Марта», – в администрации Сухого Лога идут обыски с автоматчиками. / Житель Каменска-Уральского пойдет под суд за переданный подруге ВИЧ. / Энергетики простили должникам больше 2 млн рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»