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Публикации за 09.03.17

За кандидатов в депутаты ЕГД по Кировскому округу проголосовали 78 человек

За кандидатов в депутаты ЕГД по Кировскому округу проголосовали 78 человек

Жители Кировского района Екатеринбурга вчера не только праздновали Международный женский день, но и принимали участие в досрочном голосовании на довыборах в городскую думу.

Как сообщили NDNews.ru в горизбиркоме, вчера избирательные участки были открыты с 10 до 14 часов. В Кировском округе № 8 проголосовали 78 избирателей, в Орджоникидзевском № 14 – девять.

продлится в течение десяти дней до основного дня голосования – 19 марта. В рабочие дни можно будет голосовать с 16 до 20 часов, в выходные – с 10 до 14. Напомним, 19 марта состоятся выборы городских депутатов от Кировского и Орджоникидзевского округов. На два места в гордуме .

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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