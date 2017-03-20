Избирком Екатеринбурга официально подведет итоги довыборов 22 марта

Публикации за 20.03.17

Избирком Екатеринбурга официально огласит победителей прошедших довыборов в городскую думу по двум округам 22 марта. Заседание комиссии начнется в 16:00, передает корреспондент NDNews.ru.

Согласно повестке, комиссия рассмотрит вопрос по жалобам, поступившим в день голосования и период досрочного волеизъявления граждан, а также утвердит результаты выборов по Кировскому и Орджоникидзевскому округам.

Напомним, по предварительным данным, в Орджоникидзевском округе победил самовыдвиженец Владимир Смирнов. Сегодня он встретился с главой города Евгением Ройзманом. В Кировском округе большинство голосов получил кандидат ЛДПР Григорий Вихарев, но утверждение итогов выборов приостановлено до завершения проверки по жалобам о подкупе избирателей. Как ранее сообщал NDNews.ru, полиция рассмотрела большую часть из 31 поданных заявлений и пока не нашла подтверждения нарушений на выборах.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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