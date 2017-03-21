Фельдшер из Туринска попала под уголовку за приписки по диспансеризации

Публикации за 21.03.17

Заведующая туринским ФАПом подозревается в служебном подлоге. Следователи считают, что женщина приписывала пациентов, якобы прошедших диспансеризацию, чтобы получить стимулирующие выплаты.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе СУ СК по Свердловской области, возбуждено уголовное дело в отношении 62-летней заведующей фельдшерско-акушерским пунктом села Дымковское Туринского района. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.292 УК РФ («Служебный подлог»). По версии следствия, в 2015 году фельдшер улучшала показатели по диспансеризации тем, что вносила в документы липовые сведения о прохождении пациентами обследования. Точное количество людей, прошедших такую «диспансеризацию», устанавливается. Нарушение закона вскрылось в ходе проверки прокуратуры. В пресс-службе надзорного ведомства уточняют, что целью женщины было получение стимулирующих выплат.

Добавим, ранее член Общественной палаты России и директор Фонда независимого мониторинга «Здоровье» Эдуард Гаврилов заявлял, что почти 80% медработников считают недостоверными результаты проведенной в 2015 году диспансеризации населения. При этом сами медики жаловались, что население не торопится проходить обследование, а за невыполнение плана с них действительно снимают стимулирующие выплаты, что существенно снижает зарплату сотрудника больницы.

Туринск, служба информации РИА «Новый День»

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