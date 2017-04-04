Защитники выставки Russia Arms Expo отложили пикет и ждут Носова из Москвы

Публикации за 04.04.17

Жители Нижнего Тагила, выступающие против переноса военной выставки Russia Arms Expo в Подмосковье, решили не проводить пикетов до возвращения из Москвы главы города Сергея Носова. Их попросили подождать с акциями – вдруг ситуацию удастся изменить.

Как рассказал NDNews.ru активист Андрей Волегов, ранее он с единомышленниками подал уведомления в администрацию Нижнего Тагила о проведении пикетов 5, 7 и 12 апреля на Театральной площади. На акциях планировалось начать сбор подписей горожан под обращением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оставить RAE в Нижнем Тагиле. Вчера одного из организаторов вызвал к себе руководитель аппарата администрации города Андрей Ленда. По словам чиновника, сегодня в Москве мэр Нижнего Тагила Сергей Носов принимает участие в заседании экспертного совета по развитию монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации при комитете Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. На нем Сергей Константинович планировал еще раз поднять вопрос о сохранении выставки в Нижнем Тагиле. Активистов попросили отложить свои мероприятия до возвращения мэра, когда ситуация с судьбой выставки станет более понятной. «В зависимости от того, с чем вернется глава, мы будем бороться за сохранение выставки или вместе с ним, или самостоятельно», – резюмировал Волегов.

В пресс-службе тагильской мэрии подтверждают, что Носов находится в Москве. Там также уточнили, что на сегодняшнем заседании присутствуют члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, представители Минэкономразвития и Минпромторга, а также руководители Фонда развития моногородов.

Напомним, о переносе выставки сообщил в прошлую пятницу ТАСС со ссылкой на главу российского Минпромторга Дениса Мантурова. «Мы согласовали такое решение по переносу RAE на территорию «Патриота». Мы не хотим потерять таким образом бренд, но площадок не должно быть много, мы не должны тратить бюджетные и небюджетные ресурсы», – заявил министр. Отметим, что затраты на проведение выставки были не сказать чтобы космические: на организацию выставки Уралвагонзавод тратил около 300 млн рублей в год, что сопоставимо со стоимостью только одного танка «Армата». По мнению экспертов, перенос ­Russia­ Arms­ Expo­ (­RAE­) в столичный регион ­– это, безусловно, не­гативное событие для нашей области. «Такая ­выставка позволяла по­казывать наш регион в­ качестве одного из ц­ентров инновационного­ и промышленного разв­ития, как в России, т­ак и в мире, – считает заведующий сектором экономических проблем отраслевых рынков Института экономики УрО РАН, к.э.н. Григорий Коровин. – Для наши­х промышленников появ­лялись дополнительные­ возможности для комм­уникаций, обмена опыт­ом, создания новых пр­оизводственных связей­, заключения контракт­ов. Конечно, продемон­стрировать новинки те­хники и технологий ур­альские предприятия с­могут и на других пло­щадках, однако, они лишаются возможности п­редставить свою проду­кцию в наиболее благо­приятных «домашних» у­словиях». В целом, так­ая международная выст­авка позволяла решать­ региону целый­ комплекс коммуникаци­онных, маркетинговых,­ бюджетных, производс­твенных и даже политических задач, – полагают экономисты.

Москва, Нижний Тагил, Евгения Вирачева

Москва, Нижний Тагил. Другие новости 04.04.17

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