NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 04.04.17

Защитники выставки Russia Arms Expo отложили пикет и ждут Носова из Москвы

Защитники выставки Russia Arms Expo отложили пикет и ждут Носова из Москвы

Жители Нижнего Тагила, выступающие против переноса военной выставки Russia Arms Expo в Подмосковье, решили не проводить пикетов до возвращения из Москвы главы города Сергея Носова. Их попросили подождать с акциями – вдруг ситуацию удастся изменить.

Как рассказал NDNews.ru активист Андрей Волегов, ранее он с единомышленниками подал уведомления в администрацию Нижнего Тагила на Театральной площади. На акциях планировалось начать сбор подписей горожан под обращением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оставить RAE в Нижнем Тагиле. Вчера одного из организаторов вызвал к себе руководитель аппарата администрации города Андрей Ленда. По словам чиновника, сегодня в Москве мэр Нижнего Тагила Сергей Носов принимает участие в заседании экспертного совета по развитию монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации при комитете Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. На нем Сергей Константинович планировал еще раз поднять вопрос о сохранении выставки в Нижнем Тагиле. Активистов попросили отложить свои мероприятия до возвращения мэра, когда ситуация с судьбой выставки станет более понятной. «В зависимости от того, с чем вернется глава, мы будем бороться за сохранение выставки или вместе с ним, или самостоятельно», – резюмировал Волегов.

В пресс-службе тагильской мэрии подтверждают, что Носов находится в Москве. Там также уточнили, что на сегодняшнем заседании присутствуют члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, представители Минэкономразвития и Минпромторга, а также руководители Фонда развития моногородов.

Напомним, о переносе выставки сообщил в прошлую пятницу ТАСС со ссылкой на главу российского Минпромторга Дениса Мантурова. «. Мы не хотим потерять таким образом бренд, но площадок не должно быть много, мы не должны тратить бюджетные и небюджетные ресурсы», – заявил министр. Отметим, что затраты на проведение выставки были не сказать чтобы космические: на организацию выставки Уралвагонзавод тратил около 300 млн рублей в год, что сопоставимо со стоимостью только одного танка «Армата». По мнению экспертов, перенос ­Russia­ Arms­ Expo­ (­RAE­) в столичный регион ­– это, безусловно, . «Такая ­выставка позволяла по­казывать наш регион в­ качестве одного из ц­ентров инновационного­ и промышленного разв­ития, как в России, т­ак и в мире, – считает заведующий сектором экономических проблем отраслевых рынков Института экономики УрО РАН, к.э.н. Григорий Коровин. – Для наши­х промышленников появ­лялись дополнительные­ возможности для комм­уникаций, обмена опыт­ом, создания новых пр­оизводственных связей­, заключения контракт­ов. Конечно, продемон­стрировать новинки те­хники и технологий ур­альские предприятия с­могут и на других пло­щадках, однако, они лишаются возможности п­редставить свою проду­кцию в наиболее благо­приятных «домашних» у­словиях». В целом, так­ая международная выст­авка позволяла решать­ региону целый­ комплекс коммуникаци­онных, маркетинговых,­ бюджетных, производс­твенных и даже политических задач, – полагают экономисты.

Москва, Нижний Тагил, Евгения Вирачева

Москва, Нижний Тагил. Другие новости 04.04.17

МЧС предупредило о резком ухудшении погоды. Ожидается шквальный ветер до 25 м/сек и гололед. / В Екатеринбурге пересмотрят дело врача, который едва не сжег на операции 15-летнюю девушку. / Митинги помогли? Сотрудникам МОАП погасили долг по зарплате.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter