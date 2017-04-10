Куйвашев в последний раз отчитается перед заксобранием / Прежние выступления сопровождались пикетами и «незачетом»

Публикации за 10.04.17

Завтра губернатор Евгений Куйвашев отчитается перед депутатами заксобрания о своей работе и деятельности областного правительства в 2016 году. Это будет первый отчет губернатора после упразднения должности областного премьера, а также последний – в этом губернаторском сроке полномочий Куйвашева.

Как передает корреспондент NDNews.ru, в этом году губернатор решил выступить перед заксо раньше, чем во все предыдущие годы. В 2016 году он отчитывался 31 мая, в 2015 – 9 июня, в 2014 – 20 мая, в 2013 – 23 апреля. Возможно, Евгений Куйвашев торопится успеть сделать это до того, как в Кремле будет принято решение о назначении врио губернатора на оставшиеся до выборов месяцы. Если депутаты примут отчет благосклонно, это может дать Куйвашеву дополнительные очки в глазах Москвы.

Напомним, общая тональность отчетов губернатора от года к году меняется мало. По сути, все они сводятся к заезженным фразам, что «регион подтвердил свое место среди лидеров по социально-экономическим показателям, но реализовать все задуманное пока не удалось». Гораздо интереснее анализировать изменения в политической атмосфере области, о которой можно судить по реакции депутатов на отчет губернатора.

В своем самом первом отчете, в 2013 году, Куйвашев вызвал недовольство оппозиции тем, что признался: региональные власти никак не могут повлиять на ситуацию с безнаказанностью руководителей проблемных предприятий, в частности, новоуральского заводе «АМУР», Верхнесинячихинского металлургического завода и других производств.

«Я же не полицейский и не следователь, и не могу следить за всеми следственными действиями. Да, страдают люди, и мы всеми силами стараемся это исправить. У губернатора, как и у вас, есть рычаг, да – это обратиться в прокуратуру и проводить координационные совещания. Что касается нерадивых менеджеров, то, надеюсь, следствие с ними разберется», – заявил Куйвашев.

Отчет 2014 года проходил в условиях очередного обострения противостояния резиденции и администрации Екатеринбурга. Выступление не задалось с самого начала: попасть в здание цивилизованным способом Куйвашеву не удалось из-за пикета коммунистов (как говорили, вдохновленных «серым домом»), он вошел через запасной вход. Заранее заклеймив губернаторский доклад бессодержательным, манифестанты использовали кричалку: «Губернатору за отчет – незачет!». Рассерженный этим губернатор превратил свое выступление в объявление войны сити-менеджеру Екатеринбурга Александру Якобу. «Городские», как выяснилось, виноваты во многом, если не во всем, что происходит в области. Например, в том, что «завалили» жилищное строительство или в том, что «дороги изношены». Хотя уже через десять минут сам Евгений Владимирович почти оправдывался: мол, финансовых объемов нынешнего дорожного фонда Свердловской области для приведения дорог в порядок – не хватает.

В 2015 году губернатора на крыльце заксо вновь поджидали коммунисты, проводившие пикет в поддержку своего законопроекта «О детях войны». Около 50 человек выстроились перед крыльцом здания на Бориса Ельцина, 10, с плакатами, содержащими информацию о тратах областных властей на содержание самих себя. По мнению коммунистов, если бы губернатор сократил расходы на содержание своей администрации, область легко могла бы найти средства на «детей войны». Впрочем, губернатор учел опыт предыдущего года и перенес свой отчет с 10 утра на 14.00. Его ответы на вопросы депутатов были не слишком определенными. Так, говоря о значении Иннопрома для свердловской промышленности, он ограничился тем, что все заключенные там соглашения – важны, а «перечислять – полчаса не хватит». Вопрос коммуниста Андрея Альшевских, для чего понадобилось продавать акции успешно растущего аэропорта Кольцово, губернатор и вовсе оставил без ответа. А отвечая на вопрос, что у него в прошлом году не получилось и почему, – сослался на западные санкции и общее непростое состояние внешних рынков. Отказ от строительства давно запланированных спортивных сооружений в области губернатор прокомментировал так: «Были бы деньги – можно было бы и построить, но мы же тут сами с вами распределяем приоритеты».

В 2016 году тональность «отчетного» заседания резко изменилась: сказались последствия операции по «принуждению к миру», в результате которой «серый кардинал» мэрии Владимир Тунгусов занял место главы администрации губернатора. Несмотря на предвыборную кампанию, общение губернатора с депутатами в тот раз впервые обошлось без острой критики. Парламентарии предпочитали спрашивать о конкретных бытовых ситуациях, а Куйвашев выбрал тактику универсального ответа: «Разберемся». Никаких красных флагов на крыльце больше не было. Вероятно, та же ситуация повторится и в этом году. Впрочем, отметим, что среди вопросов, которые передали губернатору для подготовки отчета профильные комитеты и фракции заксо, есть и весьма злободневные. Например, бюджетный комитет потребовал отчета о строительстве жилья для детей-сирот, законодательный пожелал узнать, обеспечиваются ли инженерной инфраструктурой земельные участки для многодетных семей, промышленный – как обстоят дела с «Титановой долиной». Фракция ЕР поинтересовалась ходом расселения граждан из ветхого и аварийного жилья, СР – обеспечением Нижнего Тагила чистой питьевой водой, КПРФ – намерена ли область софинансировать транспортные предприятия Екатеринбурга. Если губернатор в своем отчете попытается традиционно «пропустить» неудобные вопросы, это может серьезно сказаться на его имидже.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 10.04.17

Коллекторы могли напасть на 11-летнего мальчика из-за долгов семьи за «коммуналку». / Эстонский коллекционер не позволил сдать в металлолом легендарный танк Т-34 – участника встречи на Эльбе (ФОТО). / В Екатеринбурге выставили на продажу четыре объекта культурного наследия. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»