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Екатеринбург

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Публикации за 10.04.17

Куйвашев в последний раз отчитается перед заксобранием / Прежние выступления сопровождались пикетами и «незачетом»

Куйвашев в последний раз отчитается перед заксобранием Прежние выступления сопровождались пикетами и «незачетом»

Завтра губернатор Евгений Куйвашев отчитается перед депутатами заксобрания о своей работе и деятельности областного правительства в 2016 году. Это будет первый отчет губернатора после упразднения должности областного премьера, а также последний – в этом губернаторском сроке полномочий Куйвашева.

Как передает корреспондент NDNews.ru, в этом году губернатор решил выступить перед заксо раньше, чем во все предыдущие годы. В 2016 году он отчитывался 31 мая, в 2015 – 9 июня, в 2014 – 20 мая, в 2013 – 23 апреля. Возможно, Евгений Куйвашев торопится успеть сделать это до того, как в Кремле будет принято решение о назначении врио губернатора на оставшиеся до выборов месяцы. Если депутаты примут отчет благосклонно, это может дать Куйвашеву дополнительные очки в глазах Москвы.

Напомним, общая тональность отчетов губернатора от года к году меняется мало. По сути, все они сводятся к заезженным фразам, что «регион подтвердил свое место среди лидеров по социально-экономическим показателям, но реализовать все задуманное пока не удалось». Гораздо интереснее анализировать изменения в политической атмосфере области, о которой можно судить по реакции депутатов на отчет губернатора.

В своем самом первом отчете, в 2013 году, Куйвашев вызвал недовольство оппозиции тем, что признался: , в частности, новоуральского заводе «АМУР», Верхнесинячихинского металлургического завода и других производств.

«Я же не полицейский и не следователь, и не могу следить за всеми следственными действиями. Да, страдают люди, и мы всеми силами стараемся это исправить. У губернатора, как и у вас, есть рычаг, да – это обратиться в прокуратуру и проводить координационные совещания. Что касается нерадивых менеджеров, то, надеюсь, следствие с ними разберется», – заявил Куйвашев.

Отчет 2014 года проходил в условиях очередного обострения противостояния резиденции и администрации Екатеринбурга. Выступление не задалось с самого начала: попасть в здание цивилизованным способом Куйвашеву не удалось из-за пикета коммунистов (как говорили, вдохновленных «серым домом»), он вошел через запасной вход. Заранее заклеймив губернаторский доклад бессодержательным, манифестанты использовали кричалку: Рассерженный этим губернатор превратил свое выступление в объявление войны сити-менеджеру Екатеринбурга Александру Якобу. «Городские», как выяснилось, виноваты во многом, если не во всем, что происходит в области. Например, в том, что «завалили» жилищное строительство или в том, что «дороги изношены». Хотя уже через десять минут сам Евгений Владимирович почти оправдывался: мол, финансовых объемов нынешнего дорожного фонда Свердловской области для приведения дорог в порядок – не хватает.

В 2015 году губернатора на крыльце заксо вновь поджидали коммунисты, проводившие пикет в поддержку своего законопроекта «О детях войны». Около 50 человек выстроились перед крыльцом здания на Бориса Ельцина, 10, с плакатами, содержащими информацию о тратах областных властей на содержание самих себя. По мнению коммунистов, , область легко могла бы найти средства на «детей войны». Впрочем, губернатор учел опыт предыдущего года и перенес свой отчет с 10 утра на 14.00. Его ответы на вопросы депутатов были не слишком определенными. Так, говоря о значении Иннопрома для свердловской промышленности, он ограничился тем, что все заключенные там соглашения – важны, а «перечислять – полчаса не хватит». Вопрос коммуниста Андрея Альшевских, для чего понадобилось продавать акции успешно растущего аэропорта Кольцово, губернатор и вовсе оставил без ответа. А отвечая на вопрос, что у него в прошлом году не получилось и почему, – сослался на западные санкции и общее непростое состояние внешних рынков. Отказ от строительства давно запланированных спортивных сооружений в области губернатор прокомментировал так: «Были бы деньги – можно было бы и построить, но мы же тут сами с вами распределяем приоритеты».

В 2016 году тональность «отчетного» заседания резко изменилась: сказались последствия операции по «принуждению к миру», в результате которой «серый кардинал» мэрии Владимир Тунгусов занял место главы администрации губернатора. Несмотря на предвыборную кампанию, общение губернатора с депутатами в тот раз впервые обошлось без острой критики. Парламентарии предпочитали спрашивать о конкретных бытовых ситуациях, а Куйвашев выбрал тактику универсального ответа: «Разберемся». Никаких красных флагов на крыльце больше не было. Вероятно, та же ситуация повторится и в этом году. Впрочем, отметим, что среди вопросов, которые передали губернатору для подготовки отчета профильные комитеты и фракции заксо, . Например, бюджетный комитет потребовал отчета о строительстве жилья для детей-сирот, законодательный пожелал узнать, обеспечиваются ли инженерной инфраструктурой земельные участки для многодетных семей, промышленный – как обстоят дела с «Титановой долиной». Фракция ЕР поинтересовалась ходом расселения граждан из ветхого и аварийного жилья, СР – обеспечением Нижнего Тагила чистой питьевой водой, КПРФ – намерена ли область софинансировать транспортные предприятия Екатеринбурга. Если губернатор в своем отчете попытается традиционно «пропустить» неудобные вопросы, это может серьезно сказаться на его имидже.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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