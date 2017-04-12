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Екатеринбург

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Публикации за 12.04.17

60 бездомных котов спасены до осени: проект CatsEkb собрал 192 тысячи рублей

60 бездомных котов спасены до осени: проект CatsEkb собрал 192 тысячи рублей

Проект по пристрою животных CatsEkb всего за сутки собрал 192 тысячи рублей. Этого хватит, чтобы 60 котов не оказались на улице. Деньги пойдут на переезд в новый приют, покупку кормов и лечение подопечных.

Как писал NDNews.ru в понедельник, 10 апреля, создатели проекта по пристрою бездомных котов . Аренда старого помещения подошла к концу, а на новое не было денег. Приют все годы существования содержался на личные средства его создательницы Татьяны. Но сейчас из-за огромного количества котов денег стало не хватать. Девушки, которые занимались пиаром котов в соцсетях, объявили сбор средств. Нужно было быстро собрать 70 тысяч на поиски нового помещения, переезд и корм. Создатели CatsEkb не ожидали, что всего за сутки неравнодушные горожане перечислят куда больше денег – на спасение котов удалось собрать 192 тысячи.

«Вам не показалось. Собрали рекордную сумму!!! Мы все ещё в шоке!! Всего за сутки мы собрали 192 тысячи! У нас нет слов, чтобы выразить вам всем свою благодарность!!!», – написали сегодня на своих страницах в соцсетях создатели проекта CatsEkb.

Как следует из отчета, деньги пойдут на срочный поиск нового помещения для приюта, переезд, покупку кормов, выплату долга ветеринарным врачам и прочие срочные нужды. Собранные деньги позволят приюту просуществовать как минимум до осени. 60 котов, многие из которых после операций, не останутся на улице и без лечения.

Проект родился в апреле 2015 года. Делают его всего три человека. До появления площадок в соцсетях Татьяна Ионина уже много лет содержала приют, где обитало в разное время от 50 до 70 кошек единовременно. Светлана Четверня создала и ведет страничку в Instagram и устраивает котам фотосессии, еще одна девушка Анастасия отвечает за пиар во всех остальных соцсетях. Втроем им удается сделать невозможное – в «сезон» домой из приюта уезжают 15-20 кошек. Подробнее про проект .

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 12.04.17

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