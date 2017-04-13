Мэрия Екатеринбурга оттеснила «прачечную Куйвашева» от подготовки к ЧМ-2018

Публикации за 13.04.17

ГУП СО «Урал-2018», которому доверили вести подготовку Екатеринбурга к Чемпионату мира 2018 года, окончательно перестал заниматься работой, связанной с мундиалем. Функции организации фактически полностью перешли к мэрии уральской столицы.

Как передает корреспондент NDNews.ru, сегодня пресс-секретарь главы Екатеринбурга Виктория Мкртчян сообщила о начале работы официальной странички города как одного из организаторов Чемпионата мира по футболу 2018 года. «Скоро здесь появится самая достоверная информация о работе транспорта, перекрытии дорог, работе фан-зоны в дни проведения ЧМ-2018, приобретении билетов на матчи и многом другом», – уточнила помощница Евгения Ройзмана.

Сайт выполнен в «фирменной» стилистике российского турнира, которой следует оргкомитет «Россия-2018» и FIFA. Основной узорчатый фон – красно-бордовый. Среди визуальных образов Екатеринбурга – Дом Севастьянова, стела Европа-Азия, соболь и горы. Новый ресурс содержит рубрики, рассказывающие о самом городе, о том, где болельщики могут на время мундиаля поселиться, что посмотреть из достопримечательностей. Здесь же – полная информация о главной спортивной арене – Центральном стадионе, который сейчас реконструируется.

Что интересно, ранее в Екатеринбурге уже создавали сайт, посвященный ЧМ-2018. Занимался этим ГУП Свердловской области «Урал-2018», которому изначально доверили вести подготовку города к Чемпионату мира 2018 года. ГУП потратил на брендбук 1,5 миллиона рублей, однако ресурс так и не заработал в полную силу. До сих пор многие страницы не заполнены, более того, последние новости на нем датированы сентябрем 2016 года. Можно с уверенностью говорить, что деньги были потрачены впустую.

Вообще название ГУП СО «Урал-2018» с самого начала его образования фигурировало в СМИ исключительно в негативном свете. За первые полтора года своего существования организация провела более дюжины тендеров на сумму более 100 миллионов рублей, которые вызвали многочисленные вопросы у наблюдателей. Помимо упомянутого сайта, ГУП потратил 356 тысяч рублей на изготовления картонного стенда, полмиллиона – на командировки. Другой заказ, на 3 млн рублей, был размещен для создания и оформления мастер-плана развития Екатеринбурга к проведению мундиаля. Еще 4,9 миллиона рублей выделялись «на оказание услуг по доработке и развитию программного комплекса «Информационная система управления финансами». Но самой большой тратой стала покупка ГУПом коммуникаций Центрального стадиона за 85,5 млн рублей.

СМИ назвали ГУП «прачечной» или «кормушкой Куйвашева», поскольку свердловский губернатор назначил в руководство структуры «тюменских варягов». Гендиректором ГУП стал Юрий Нанака, ранее работавший в жилищно-коммунальном хозяйстве Тюменской области. Рекламщик Валерий Гылка, еще один «тюменец», приглашался ему в заместители но, видимо, не выдержав критики в свой адрес, покинул предприятие. Куратором же подготовки региона к ЧМ-2018 является член облправительства Валентин Грипас – еще один выходец из «тюменской матрешки» (считается, что Юрий Нанака – его креатура). Появление выходцев из Тюмени, «присосавшихся к «кормушке мундиаля», как выражались СМИ, вызвало волну негатива. Череда сомнительных тендеров привела к проверкам со стороны прокуратуры, МВД, ФСБ и Счетной палаты. В настоящее время

ГУП «Урал-2018» продолжают сопровождать скандалы – организация все еще спорит с компанией «Синара-девелопмент» о стоимости сноса Центрального стадиона в Екатеринбурге. Цена вопроса – 51,2 миллиона рублей.

Недавно стало известно, что ГУП «Урал-2018» сократили больше половины сотрудников (из 45 уволили 31). Пришлось уйти маркетологам, сотрудникам PR-блока, строителям, юристам. Юрий Нанака на страницах ряда СМИ заявил, что всему виной – оптимизация. При этом, к удивлению многих, он добавил, что основной функционал организации – это не продвижение Екатеринбурга как организатора ЧМ-2018, а сопутствующие работы – установка светофоров, нанесение разметки на дорогах. И пока минспорта области не ставит перед ГУПом конкретных задач, которые бы касались мундиаля. Соответственно, можно сделать вывод, что созданное предприятие отошло в сторону и бразды подготовки Екатеринбурга к мировому первенству почти полностью перешли городской администрации. Остается вопрос – зачем тогда нужен ГУП «Урал-2018» сейчас и кто будет отвечать за уже потраченные организацией непонятно на что средства?

В свердловском министерстве спорта нашему агентству сообщили, что продвижение мундиаля в Екатеринбурге отныне лежит на плечах волонтерского центра и отвечающих за работу со СМИ подразделений мэрии и свердловского правительства. Окончательно ликвидировать ГУП СО «Урал-2018» при этом в министерстве пока не собираются. Организация будет своего рода сторонним наблюдателем за реализацией подготовки Екатеринбурга к ЧМ, которая должна соответствовать федеральной комплексной программе. При этом ГУП становится службой эксплуатации Центрального стадиона, который на время мундиаля получит название «Екатеринбург Арена».

Екатеринбург, Игнат Бакин

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