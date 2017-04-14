Закон о запрете дельфинариев и контактных зоопарков готов. Эксперты не уверены в его пользе

Публикации за 14.04.17

Депутаты комитета по экологии и охране окружающей среды намерены внести на рассмотрение парламента законопроект о запрете передвижных дельфинариев и контактных зоопарков. Депутаты назвали подобные учреждения негуманными. Мнения зоозащитников по поводу нововведений, которые предлагают в Госдуме, разделились – одни считают их своевременными, другие переживают, что те, кто занимается эксплуатацией животных, найдут лазейки, только усугубив положение зверей. Подробности – в материале NDNews.ru.

Очередное обсуждение законопроекта «Об ответственном обращении с животными» прошло в комитете Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды, на котором депутаты собрались вместе с представителями цирков и зоопарков – Большого Московского цирка на проспекте Вернадского, театра «Уголок дедушки Дурова» и центра «Москвариум». Зампред комитета Владимир Панов рассказал по итогам разговора, что депутаты внесут новые поправки в законопроект уже ко второму его чтению. Они коснутся запрета на деятельность передвижных дельфинариев и контактных зоопарков. «Люди, которые организуют деятельность передвижных зоопарков, цирков и дельфинариев, должны понимать повышенную ответственность, которая лежит на них. К сожалению, зачастую они думают лишь о материальной выгоде и забывают, что должны гуманно относиться к животным, которых содержат. К примеру, дельфины и касатки даже не могут дышать воздухом в фургонах, в которых их перевозят из одного населенного пункта в другой. На данный момент в законодательстве не прописана норма, которая регламентирует деятельность передвижных зоопарков, цирков и дельфинариев. Поэтому очень сложно обеспечить необходимые условия для животных, а в случаях с дельфинариями – фактически невозможно. Поэтому считаю, что необходимо ввести запрет как минимум на передвижные дельфинарии. Отдельная проблема – контактные зоопарки. По своей сути, контактные зоопарки осуществляют насилие и негуманное обращение с животными, предоставляя коммерческую услугу посетителю зоопарка, гарантирующую физический контакт с животным, при этом владельцы контактных зоопарков не дают животным возможности избежать этого контакта. Минимальные пространства, в которых находятся звери, отсутствие моциона, бетонный или линолеумный пол, духота, яркий искусственный свет, сильный шум от потока посетителей в течение всего дня работы заведения заставляют животных пребывать в постоянном стрессе, также такие условия содержания очень часто приводят к преждевременной гибели животных», – рассказал Владимир Панов.

Как передает корреспондент NDNews.ru, екатеринбургские зоозащитники считают решение депутатов своевременным. В марте в уральской столице проходили пикеты в поддержку прав животных, и одним из требований, под которыми активисты собирали подписи, был как раз запрет на деятельность передвижных дельфинариев и контактных зоопарков. «Скандалы, связанные с жестоким отношением к животным, с одной стороны, а с другой – случаи нападения бездомных животных на людей, – все это происходит из-за несовершенства законодательной базы», – ранее заявляла NDNews.ru представитель благотворительного фонда «Зоозащита» Анна Вайман.

Также в Екатеринбурге неоднократно проходили акции против деятельности передвижного дельфинария у торгового центра «Дирижабль». По информации активистов, из-за плохих условий содержания только в прошлом году заболел и умер один из двух дельфинов. К вопросу тогда даже подключились представители Екатеринбургской епархии, которые обратились в адрес мирских властей с просьбой разработать законодательные нормы, регулирующие содержание морских млекопитающих в неволе. Однако, как считают екатеринбургские активисты, выступающие против негуманного отношения к дельфинам, законопроект может сработать не на пользу животным. «С одной стороны, запрет поставит вне закона наиболее мучительный для дельфинов вид эксплуатации в виде передвижных дельфинариев, но с другой – перевод этой индустрии в более «благообразную» форму стационарных дельфинариев может надолго зафиксировать её приемлемость в правовом поле и в общественном сознании. То есть, при видимости шага навстречу от властей, мы можем получить результат прямо противоположный тому, которого добивались», – сказал NDNews.ru активист Юрий Бухнер.

Помимо дельфинария, которого могут коснуться предлагаемые депутатами поправки, в Екатеринбурге работает сразу несколько контактных зоопарков. В основном, в торговых центрах. Также есть площадка, где люди могут пообщаться с животными поближе, в Центральном парке культуры и отдыха имени В.В. Маяковского и в Екатеринбургском зоопарке. В последнем подчеркивают, что ни о каком негуманном отношении к животным речи не идет. У тех питомцев, которых выпускают к посетителям, особые условия содержания. «Мы обязательно смотрим на состояние, настроение, здоровье животного, никого силком к посетителям не вытаскиваем, чтобы у питомцев не возникало стресса. Поэтому сегодня одно животное может участвовать в контакте, а завтра, например, его не выносят на площадку, – рассказал NDNews.ru пресс-секретарь зоопарка Игорь Пермяков. – Изначально для контакта выбирают питомцев, которые приучены к людям. И посетителей мы, по сути, приучаем к гуманному отношению к животным – рассказываем, как правильно держать, как ухаживать за кроликами, цыплятами, морскими свинками».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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