В июле Путин узнает, за что свердловчане не любят Куйвашева

Публикации за 27.04.17

В преддверии президентских выборов в России Владимир Путин изменил порядок работы с обращениями граждан: с 1 июля ежемесячно в администрацию главы государства будет отправляться вся информация о жалобах и заявлениях, которые россияне подают в региональные и муниципальные органы власти. По мнению экспертов, это позволит АП составить определенный перечень горячих тем, чтобы отреагировать на них.

Как передает корреспондент NDNews.ru, о необходимости включиться в новый регламент работы заявил сегодня на заседании областного правительства первый вице-губернатор Владимир Тунгусов, который сообщил, что куратором этой работы в регионе станет его заместитель Евгений Гурарий, и потребовал, чтобы все без исключения чиновники оперативно реагировали на его запросы.

Изменения, введенные президентом, достаточно существенные. Подписанным главой государства указом на администрацию президента (АП) возложена обязанность вести ежемесячный мониторинг и анализ обращений граждан. «Органы власти должны ежемесячно предоставлять в администрацию президента в электронной форме информацию о результатах рассмотрения обращений граждан и организаций, а также о мерах, принятых по таким обращениям», – говорится в указе президента. Это правило начнет действовать с 1 июля. До этого дня каждый орган (государственный и муниципальный) должен будет на своем официальном сайте завести специальный раздел, где будут фиксироваться все поступившие от граждан обращения. Необходимое для этого «программное обеспечение» предоставит им, согласно указу, «единый национальный оператор инфраструктуры электронного правительства» – телекоммуникационная компания «Ростелеком».

Судя по тому, сколько обращений и на какие темы пишут жители Свердловской области, отчитаться перед президентом о принятых мерах Куйвашеву будет непросто. Как доложил сегодня Владимир Тунгусов, только в 2016 году свердловчане написали областным властям 25,5 тысяч жалоб. Самые популярные темы – коммунальное хозяйство, обеспечение жильем, строительство и архитектура, социальное обеспечение и здравоохранение. «Еще 7,5 тысяч обращений наши граждане отправили напрямую президенту», – многозначительно добавил Тунгусов.

Напомним, NDNews.ru также постоянно обращается к проблемам в этих сферах – это и низкое качество капремонта, и расселение ветхого жилья в некачественные новостройки, и протесты по храму-на-воде, и «оптимизация» медицины. Все эти явления, безусловно, влияют на рейтинг губернатора и уменьшают его шансы на уверенную победу на выборах.

В то же время, по мнению политолога Александра Пирогова, свердловчанам не стоит слишком надеяться на «хорошего царя». «Администрация президента пытается систематизировать перечень существующих проблем, выстроить топ горячих тем, на которые надо реагировать, укрепить обратную связь с регионами. То, что нам кажется глобальной проблемой, для президента – локально. Не стоит ожидать, что он станет вмешиваться в какие-то местные дела. Хотя иногда бывали случаи, когда президент реагировал на какие-то сообщения общественников с мест, и это помогало», – отметил эксперт.

Екатеринбург, Москва, Евгения Вирачева

Екатеринбург, Москва. Другие новости 27.04.17

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