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Екатеринбург

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Публикации за 13.04.17

Михаил Мень назвал Свердловскую область среди аутсайдеров по расселению ветхого жилья

Михаил Мень назвал Свердловскую область среди аутсайдеров по расселению ветхого жилья

Свердловская область оказалась в перечне регионов, которые отстают по расселению аварийного и ветхого жилья.

Как передает корреспондент NDNews.ru, о ходе реализации программы рассказал сегодня газете «Известия» министр строительства и ЖКХ Российской Федерации Михаил Мень. По его словам, темп расселения отстает от планового (меньше 70% общего объема расселения) в 18 регионах, среди которых – и Свердловская область. Остальные регионы УрФО с расселением бараков справляются достаточно успешно, а Тюменская область и ХМАО-Югра уже и вовсе полностью расселили все ветхое жилье, признанное таковым до 2012 года.

Напомним, реализация программы по переселению из ветхого жилья в Свердловской области . В том же Белоярском поселке власти предложили жителям переехать в , несмотря на недовольство депутатов новоизбранной думы. В Североуральске чиновники получили представления прокуратуры за в 2016 году – город получил областные субсидии, но поскольку дом не был сдан в срок, переселенцам так и не выдали ключи от новых квартир. В Верхотурье администрация заселила жильцов в . Та же история произошла в Таборинском районе, где дети-сироты получили .

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

Москва, Екатеринбург. Другие новости 13.04.17

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