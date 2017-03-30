Вороватые чиновники, ветхие трубы и развалившиеся дома – что помешает избирателям пойти на выборы губернатора

Публикации за 30.03.17

У жителей Свердловской области появился призрачный шанс привлечь внимание к острым, но абсолютно не решаемым проблемам. Сегодня на заседании правительства области первый вице-губернатор Владимир Тунгусов заявил: «Проблемы муниципалитетов, коммунальные или другие, не должны стать препятствием на пути избирателей на избирательные участки». Для части свердловских городов эта задача может стать непосильной, поскольку груз нерешенных вопросов копился годами. Кроме того, даже митинги и протесты, касающиеся проблем в сфере ЖКХ, перед предыдущими выборами эффекта не возымели. Подробности – в обзоре NDNews.ru.

Чемпионом Свердловской области по коммунальным проблемам давно стал поселок Белоярский. За последние три года муниципалитет «прославился» срывами отопительного сезона, митингами недовольных жителей, забастовками работников ЖКХ и судебными процессами над чиновниками-взяточниками. Громкие предвыборные обещания наладить систему отопления в Белоярке, как водится, ни к чему не привели. В поселке регулярно происходят ЧП с отключением воды и тепла, а местные сантехники вынуждены добираться до места аварий автостопом или пешком, так как руководство коммунального МУП не дает им служебного транспорта. Прокурор области Охлопков ранее требовал от губернатора Куйвашева отправить главу Белоярского ГО Павла Юдина в отставку, но глава региона к этому не прислушался. Городом-близнецом Белоярки рискует стать Артемовский, в котором этой осенью случилось крупное коммунальное ЧП из-за ветхих труб. Во время сильных морозов две тысячи человек остались без тепла. При этом еще накануне отопительного сезона прокуратура заставляла ремонтировать аварийные котельные в муниципалитете.

Другая очевидная проблема, с которой с трудом справляются главы городов – это выполнение программы по переселению из ветхого жилья. В том же Белоярском поселке власти предложили жителям переехать в новый дом с разграбленными квартирами, несмотря на недовольство депутатов новоизбранной думы. В Североуральске чиновники получили представления прокуратуры за срыв программы в 2016 году – город получил областные субсидии, но поскольку дом не был сдан в срок, переселенцам так и не выдали ключи от новых квартир. В Верхотурье администрация заселила жильцов в дом без канализации. Та же история произошла в Таборинском районе, где дети-сироты получили квартиры с плесенью и без водоснабжения.

Еще интереснее складывается ситуация в Ирбите. Там чиновники уговаривают многодетных матерей и сирот отказаться от квартир в уже готовом доме, единственной новостройке в городе. По версии застройщика, мэрия саботирует проект в отместку за отказ пустить на объект «своего», местного подрядчика. Все это разворачивается на фоне упадка старинных зданий 400-летнего города. С начала года в Ирбите случилось три обрушения старинных домов, в которых проживали люди. Пострадавшие жители жалуются на волокиту по предоставлению им нового жилья, власть требует собирать справки для признания рухнувших домов аварийными.

Проблема переселенцев из ветхого жилья настолько разрослась по области, что губернатор Евгений Куйвашев на одном из заседаний кабмина пригрозил мэрам отставками за срыв программы. Сроки расселения людей в отстающих муниципалитетах установлены до 1 сентября, за две недели до выборов главы региона. Очевидно, что и сейчас администрация губернатора пытается взвалить на градоначальников ответственность за «коммунальные и другие проблемы».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 30.03.17

В Свердловской области начали закрывать ледовые переправы. / В Свердловской области скопируют все документы, представляющие особую ценность. / Коммунальщикам из Серовского района не платят зарплату с мая: возбуждено уголовное дело. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»