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Публикации за 30.03.17

Вороватые чиновники, ветхие трубы и развалившиеся дома – что помешает избирателям пойти на выборы губернатора

Вороватые чиновники, ветхие трубы и развалившиеся дома – что помешает избирателям пойти на выборы губернатора

У жителей Свердловской области появился призрачный шанс привлечь внимание к острым, но абсолютно не решаемым проблемам. Сегодня на заседании правительства области первый вице-губернатор Владимир Тунгусов заявил: «Проблемы муниципалитетов, коммунальные или другие, не должны стать препятствием на пути избирателей на избирательные участки». Для части свердловских городов эта задача может стать непосильной, поскольку груз нерешенных вопросов копился годами. Кроме того, даже митинги и протесты, касающиеся проблем в сфере ЖКХ, перед предыдущими выборами эффекта не возымели. Подробности – в обзоре NDNews.ru.

Чемпионом Свердловской области по коммунальным проблемам давно стал поселок Белоярский. За последние три года муниципалитет «прославился» отопительного сезона, недовольных жителей, работников ЖКХ и над чиновниками-взяточниками. Громкие предвыборные обещания наладить систему отопления в Белоярке, как водится, ни к чему не привели. В поселке регулярно происходят ЧП с и , а местные сантехники вынуждены добираться до места аварий , так как руководство коммунального МУП не дает им служебного транспорта. Прокурор области Охлопков ранее требовал от губернатора Куйвашева отправить главу Белоярского ГО Павла Юдина в отставку, но глава региона к этому не прислушался. Городом-близнецом Белоярки рискует стать Артемовский, в котором этой осенью случилось из-за ветхих труб. Во время сильных морозов две тысячи человек остались без тепла. При этом еще накануне отопительного сезона прокуратура заставляла ремонтировать в муниципалитете.

Другая очевидная проблема, с которой с трудом справляются главы городов – это выполнение программы по переселению из ветхого жилья. В том же Белоярском поселке власти предложили жителям переехать в , несмотря на недовольство депутатов новоизбранной думы. В Североуральске чиновники получили представления прокуратуры за в 2016 году – город получил областные субсидии, но поскольку дом не был сдан в срок, переселенцам так и не выдали ключи от новых квартир. В Верхотурье администрация заселила жильцов в . Та же история произошла в Таборинском районе, где дети-сироты получили .

Еще интереснее складывается ситуация в Ирбите. Там чиновники уговаривают многодетных матерей и сирот в уже готовом доме, единственной новостройке в городе. По версии застройщика, в отместку за отказ пустить на объект «своего», местного подрядчика. Все это разворачивается на фоне 400-летнего города. С начала года в Ирбите случилось , в которых проживали люди. Пострадавшие жители жалуются на волокиту по предоставлению им нового жилья, власть требует собирать справки для признания рухнувших домов аварийными.

Проблема переселенцев из ветхого жилья настолько разрослась по области, что губернатор Евгений Куйвашев на одном из заседаний кабмина за срыв программы. Сроки расселения людей в отстающих муниципалитетах установлены до 1 сентября, за две недели до выборов главы региона. Очевидно, что и сейчас администрация губернатора пытается взвалить на градоначальников ответственность за «коммунальные и другие проблемы».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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