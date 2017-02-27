Огромная очередь за водой, которую привозят на тракторе, – штрихи к портрету инновационной Свердловской области (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 27.02.17

Жители поселка Фабрика в Белоярке уже полторы недели сидят без воды. Заявления властей о том, что причины аварии уже обнаружены, послужили малым утешением – люди обходились без водоснабжения все праздники, с началом новой рабочей недели для них вновь стал актуальным вопрос – как получить воду хотя бы для основных нужд. Привозят ее на тракторе в рабочее время, за ней выстраиваются огромные очереди. По всей видимости, эта ситуация затянется – работать на устранении ЧП скоро будет некому, так как зарплату коммунальщикам не платят.

Отключения воды начались после того как МУП «Новые технологии» отключили за долги котельную на территории Белоярского экспериментально-инструментального завода. Директор БЭИЗ, прогнозировавший, что это вызовет серьезные последствия для системы водоснабжения всего поселка, похоже, был прав. Коммуникации в микрорайоне проложены так, что жилые дома и соцобъекты связаны в единый узел с заводом. На следующий день после отключения БЭИЗ от тепла, в микрорайоне начали перемерзать трубы отопления и водоснабжения. В домах по улице Молодежной и Мира нет холодной воды уже полторы недели. В школе – вода с перебоями, даже в туалетах нет.

Глава Белоярки Юдин на прошлой неделе заявил корреспонденту NDNews.ru, что в микрорайоне Фабрика уже все нормально, отключения были связны с авариями, они ликвидируются. Но в реальности ситуация оказалась другой. Спешные попытки устранить множественные ЧП уперлись в другую проблему – кадровую. В МУП «Новые технологии» уже не в первый раз образовалась задолженность по зарплате, и люди не желают работать бесплатно. Сотрудники предприятия рассказывают, что до сих пор не выплатили зарплату еще за прошлый год. «Вот у меня двое детей, я электричество стараюсь как можно меньше включать – потому что платить за него нечем, – рассказывает на условиях анонимности Сергей Т., работник МУП. – За декабрь дали по 6 тысяч тем, кто был на аварии 22 февраля. А кто был после суток дежурства, ничего не получил. Нам постоянно грозят увольнениями, если начинаем возмущаться. Не выходить на работу тоже не можем – жители не виноваты, что такое у нас руководство. А аварии все равно некому устранять». Собеседник агентства рассказывает, что сегодня в Белоярский приезжал телеканал «Россия», и на камеры глава ГО Павел Юдин пообещал выдать зарплату. «Но можно ли верить этому, не знаю, – сокрушается собеседник агентства. – Обещаний и раньше было много, толку – мало».

Ситуация с невыплатой заработной платы коммунальщикам Белоярки действительно складывается не впервые. Ранее из-за задолженности отказывались от работы кочегары. Их угрозы отставить без тепла населенный пункт заставили руководство МУПа выплатить долги. Сама по себе ситуация в коммунальном хозяйстве Белоярского ГО, по сути, является уникальной для Свердловской области. Именно здесь люди выходили на улицы, потому что остались без тепла, здесь жителей вынуждали поставить за свои деньги газовые котлы, потому что центральное отопление решили обрубить. Здесь на модернизацию энергосистемы было потрачено 240 млн рублей. Итогом этой программы стали четыре уголовных дела в отношении местных чиновников. Новую газовую котельную, которую не запустили, а разворовали, – решили срыть от греха подальше, а на руинах стоявшей по соседству угольной опять же построили еще одну новую, но газ к ней так и не подвели. Хроники из «зоны неинновационного уклада» – можно посмотреть на видео.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=pTg2BV8Oaig&rel=0">Video</a> Белоярка

Также добавим, что в Белоярском райсуде продолжается процесс по громкому уголовному делу о взятках, в получении которых обвиняется главный коммунальщик Белоярки Сергей Прохоренко. был осужден руководитель отдела капстроительства, газификации и жилищного хозяйства местной администрации Сергей Вшивков. Чиновник обвинялся в превышении полномочий и халатности, повлекшей ущерб бюджету в 17 млн рублей. Прокурор области Сергей Охлопков ранее потребовал от губернатора Куйвашева отправить главу Белоярского ГО Павла Юдина в отставку, но глава региона к этому не прислушался.

Белоярский ГО, Таисья Юсупова

Белоярский ГО. Другие новости 27.02.17

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