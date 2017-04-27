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Публикации за 27.04.17

«Справедливая Россия» может перейти под контроль уральцев?

«Справедливая Россия» может перейти под контроль уральцев?

Депутат Государственной думы от Свердловской области, эсер Александр Бурков может уже в этом году заменить на посту руководителя партии Сергея Миронова, а в будущем – стать спарринг-партнером Владимира Путина на президентских выборах. По крайней мере, такое предположение высказывают источники NDNews.ru.

Напомним, на днях в Подмосковье состоялось собрание Центрального совета партии, где Сергей Миронов заявил, что вопрос о его выдвижении кандидатом на президентских выборах 2018 года будет решаться не раньше осени. По мнению экспертов, это вполне может говорить о том, что лидер эсеров вообще не планирует больше участвовать в президентских выборах.

«Причины, по которым Миронов больше не хочет в этом участвовать, вполне понятны – это его низкие результаты на прошлых выборах (менее 4%, – NDNews.ru). Каждый подобный провал – в любом случае репутационные потери, – считает политолог Александр Пирогов. – А у Александра Буркова – достаточно хороший потенциал. У него еще много лет впереди, он вполне может стать руководителем партии и политиком федерального масштаба – конечно, если будет на то воля администрации президента. Мы понимаем, что это зависит не от его собственного желания, а от «старших товарищей», курирующих политические партии в АП».

Другой эксперт, Алексей Швайгерт, согласен, что Сергей Миронов имеет те же недостатки, что и другие «аксакалы» от системной оппозиции, но не уверен, что его сможет заменить именно Бурков. «Сложно сказать, насколько его усилий хватит на президентскую кампанию-2018. Если он попытается выйти за рамки регионального политика, ему тут же припомнят неудачу на выборах в Госдуму 2016 года. Отчасти может повлиять и его участие в свердловской губернаторской кампании. Если он станет третьим после Куйвашева и Ройзмана, то говорить о каких-то его федеральных перспективах нерезонно. Но веяния в администрации президента разные бывают», – отмечает Швайгерт.

Эксперт также предположил, что , о которых сообщал NDNews.ru, в определенном виде вполне могли иметь место быть.

«После событий 2007 года, когда Миронов лично вычеркнул Ройзмана из своих списков, между ними существует очень сильная личная неприязнь. Но могла идти речь о такой замыленной и набившей оскомину теме, как «выдвижение единого кандидата от оппозиции». Договориться у них не получается, но в ситуации локальных выборов партии власти выгодно большое число оппозиционеров, играющих на одном электоральном поле. Поэтому вполне мог идти разговор между Ройзманом и Бурковым – кто из них кого поддержит, официально или неофициально, или какими-то ресурсами», – предположил Швайгерт.

Москва, Екатеринбург, Елена Владимирова

Москва, Екатеринбург. Другие новости 27.04.17

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