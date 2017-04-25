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Екатеринбург

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Публикации за 25.04.17

Ройзмана могут выдвинуть в губернаторы «справороссы»

Ройзмана могут выдвинуть в губернаторы «справороссы»

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман продолжает поиск партии, от которой он может выдвинуться на губернаторские выборы.

Как сообщают источники NDNews.ru, появился еще один вариант, еще меньше ожидаемый, чем предыдущие: якобы мэру удалось достичь договоренности о выдвижении его кандидатуры в губернаторы Свердловской области от партии «Справедливая Россия» в ходе заседания центрального совета партии, которое прошло накануне в Подмосковье. Официально участники заседания и пресс-служба СР эту возможность опровергают – по их словам, имя кандидата на свердловские выборы вообще не обсуждалось.

Между тем напомним, что в 2007 году Ройзман в «Справедливой России» уже был. А если ему удастся договориться с ней сейчас, то врио губернатора Евгению Куйвашеву придется туго. Свою программу Евгений Вадимович ожидаемо выстроил на критике действующего губернатора, припомнив ему и растущий госдолг области, и закрытие заводов, и непонятно зачем купленную за 500 млн рублей телебашню. Управленческий стиль Куйвашева Ройзман охарактеризовал как «уродливый». Одним из самых больших грехов губернатора Ройзман назвал наступление на бюджет и градостроительную сферу Екатеринбурга.

Ройзман заявляет, что если ему удастся пройти муниципальный фильтр и зарегистрироваться, . Отметим, если его действительно поддержат все 88 депутатов от СР, для прохождения фильтра ему останется набрать всего 38 голосов. Это могут быть как самовыдвиженцы, которых в области более чем достаточно – 311, так и (частично) депутаты от малых партий – РППзС, «Яблока», «Гражданской платформы».

Москва, Екатеринбург, Елена Владимирова

Москва, Екатеринбург. Другие новости 25.04.17

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