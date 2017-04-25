Ройзмана могут выдвинуть в губернаторы «справороссы»

Публикации за 25.04.17

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман продолжает поиск партии, от которой он может выдвинуться на губернаторские выборы.

Как сообщают источники NDNews.ru, появился еще один вариант, еще меньше ожидаемый, чем предыдущие: якобы мэру удалось достичь договоренности о выдвижении его кандидатуры в губернаторы Свердловской области от партии «Справедливая Россия» в ходе заседания центрального совета партии, которое прошло накануне в Подмосковье. Официально участники заседания и пресс-служба СР эту возможность опровергают – по их словам, имя кандидата на свердловские выборы вообще не обсуждалось.

Между тем напомним, что в 2007 году Ройзман в «Справедливой России» уже был. А если ему удастся договориться с ней сейчас, то врио губернатора Евгению Куйвашеву придется туго. Свою программу Евгений Вадимович ожидаемо выстроил на критике действующего губернатора, припомнив ему и растущий госдолг области, и закрытие заводов, и непонятно зачем купленную за 500 млн рублей телебашню. Управленческий стиль Куйвашева Ройзман охарактеризовал как «уродливый». Одним из самых больших грехов губернатора Ройзман назвал наступление на бюджет и градостроительную сферу Екатеринбурга.

Ройзман заявляет, что если ему удастся пройти муниципальный фильтр и зарегистрироваться, он совершенно точно победит на выборах. Отметим, если его действительно поддержат все 88 депутатов от СР, для прохождения фильтра ему останется набрать всего 38 голосов. Это могут быть как самовыдвиженцы, которых в области более чем достаточно – 311, так и (частично) депутаты от малых партий – РППзС, «Яблока», «Гражданской платформы».

Москва, Екатеринбург, Елена Владимирова

Москва, Екатеринбург. Другие новости 25.04.17

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