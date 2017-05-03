Gina Savino и Варвара Визбор – названы первые участники фестиваля «Усадьба Jazz» в Екатеринбурге

Публикации за 03.05.17

В этом году «Усадьба Jazz» в Екатеринбурге состоится 15 июля. Организаторы назвали имена первых участников, которые выступят на Урале: это джазовая вокалистка из Боготы Джина Савино и одна из популярных певиц России Варвара Визбор. Также в программе будут представлены артисты, исповедующие экологичное отношение к жизни, потому что фестиваль пройдет под знаком «Эко».

«Усадьба Jazz» в Екатеринбурге в этом году пройдет немного позднее, чем в прошлые годы, – несколько сцен в парке Харитонова будут ждать слушателей 15 июля. Фестиваль пройдет под знаком «Эко»: акцентом станет бережное отношение к окружающему миру и собственному сознанию. По словам организаторов, даже афиша составляется с учетом темы: в программе будут представлены артисты, исповедующие экологичное отношение к жизни.

«Ведь как парки, леса и заповедники, наши души требуют постоянной работы по очищению от негативных эмоций, и лучше всего с этой задачей справляется музыка», – поясняют организаторы свою позицию.

Стали известны и имена первых звезд, которые точно выступят в Екатеринбурге: это Gina Savino и Варвара Визбор. Джина Савино почти не известна в России. Она изучала джазовый вокал и преподавание в Universität der Kunste (UDK) в Берлине и Houchschule в Эссене, Германия. В настоящее время Джина живет в Боготе, где она выступает вместе с известными музыкантами такими, вокалистка принимала участие во многих европейских фестивалях.

Варвару Визбор Россия узнала после исполнения на программе «Голос» песни «А зима будет большая» авторства деда певицы, легендарного барда Юрия Визбора. И хотя жюри ее великолепный голос по достоинству не оценило, зрители Визбор запомнили. Спектр ее музыкальных предпочтений крайне широк: это и босса-нова, и урбанистический r'n'b, и диско. Все это объединяет любовь к классике советской песни, и безупречный вкус, который чувствуется в любой ее песне. По словам организаторов, на концерте в рамках фестиваля «Усадьба Jazz» Варвара исполнит и несколько совсем новых песен с еще не вышедшей пластинки. Компанию ей составят великолепные музыканты, известные по множеству джазовых и рок-групп: пианист Дмитрий Илугдин, ударник Петр Ившин, гитарист Александр Родовский, басист Виктор Шестак и флейтист Александр Бруни.

Напомним, фестиваль в Екатеринбурге проходит уже в течение четырех лет – и за это время стал одним из самых ожидаемых музыкальных событий в городе. Среди музыкантов, выступавших на «Усадьбе Jazz» в Екатеринбурге: бразильская певица Ellen Oleria, нью-йоркский ударник Chris Dave, группы Tesla Boy, Pompeya, Optimystica Orchestra, потрясающий польский вокалиcт Grzegorz Karnas и многие другие. Место проведения остается неизменным – это знаменитая усадьба Расторгуевых – Харитоновых, памятник архитектуры XVIII-XIX вв., и один из наиболее ценных усадебно-парковых ансамблей города.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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