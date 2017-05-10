Банду хакеров с уральскими главарями отдают под суд за кражу более 1,2 млрд из банков

Публикации за 10.05.17

Сотрудники МВД России завершили расследование уголовного дела в отношении 24 членов межрегиональной хакерской группы, причастных к хищению денег у банков. Главари преступной организации проживали на Среднем Урале, где и были задержаны.

Как передает корреспондент NDNews.ru, деятельность банды хакеров была пресечена летом 2016 года. В МВД РФ тогда сообщили, что в 15 регионах России прошла масштабная операция, по итогам которой были арестованы 18 человек, причастных к хищению денег с расчетных счетов юридических лиц и банков. Еще нескольким подозреваемым избрали меру пресечения, не связанную с заключением. Больше всего фигурантов дела было задержано в Свердловской области, где жили и трое предполагаемых лидеров ОПС – Константин Козловский, Александр Еремин, Игорь Попов. В ФСБ РФ уточняли, что в столице Среднего Урала находилась виртуальная штаб-квартира преступников.

На первоначальном этапе следствия указывалось, что киберпреступное сообщество с помощью компьютерного вируса Lurk похитило 1,7 млрд руб., еще 2,2 млрд руб. члены ОПС не успели перевести на свои счета. В окончательном же обвинении фигурируют 24 программиста, которым вменяют в вину хищение 1,2 млрд рублей.

По информации газеты «Коммерсант», потерпевшими по делу проходят московские банки «Гарант-инвест» и «Металлинвестбанк», а также якутский банк «Таата». Среди потерпевших фигурируют еще несколько российских турфирм и даже международный аэропорт Кольцово (Екатеринбург). Схема хищений, по версии следствия, была довольно сложной. Обвиняемые постоянно модернизировали вирус Lurk, который потом различными методами внедряли в компьютеры корпоративных сетей. Вирус давал российским программистам доступ к системам дистанционного банковского обслуживания, и хакеры осуществляли несанкционированный перевод денег с компаний-жертв на свои счета. Всего, по оценкам следствия, ОПС действовала около пяти лет, но выйти на ее след не удавалось потому, что вирус самоуничтожался после успешной атаки и не оставлял следов.

Занимаясь преступной деятельностью, хакеры жили красиво и тратили награбленные деньги на дорогостоящее движимое и недвижимое имущество. В собственности задержанных, в частности, оказались особняки и люксовые иномарки. «У обвиняемых изъяты Audi TT, Cadillac SRX и Mercedes-Benz SLK. Это автомобили, которые стоят по 5-6 миллионов рублей», – сообщали ранее NDNews.ru правоохранители. Помимо этого, у хакеров нашли люксовые часы Jaquet Droz Sculpted and Engraved Ornamentation Limited Edition 8. Наряду с этим у преступников изъяли иностранную валюту и драгоценности.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы дела занимают около 600 томов. Сейчас фигуранты и их адвокаты знакомятся с ними, после чего дело будет направлено в один из райсудов Москвы, так как наибольший ущерб – в 700 млн руб.– был нанесен именно столичным финансово-кредитным учреждениям и компаниям. Сами обвиняемые на сотрудничество со следствием не пошли, но некоторые из них частично признали вину.

Москва, Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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