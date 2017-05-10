В Среднеуральске землю под детскую площадку через махинации выставили на продажу

Публикации за 10.05.17

В Среднеуральске возобновили следствие по очередному уголовному делу о мошенничестве с муниципальной землей. Полиция на протяжении долгих месяцев отказывалась заниматься расследованием, но прокуратура заставила правоохранителей вновь начать поиск виновных лиц. Не исключено, что ими окажутся чиновники местной администрации.

Как передает корреспондент NDnews.ru, в Антикоррупционный комитет по Свердловской области обратились жители деревни Коптяки с информацией о возможных противоправных действиях руководства администрации городского округа. Они рассказали о том, что неким коммерсантом на продажу выставлен земельный участок в районе коттеджной жилой застройки, который ранее они выпрашивали у властей под детскую спортивную площадку. Граждане были удивлены этому обстоятельству, ведь свободная площадка должна была находиться в собственности муниципии.

«Проведенная комитетом проверка показала, что этот земельный участок на улице Озерной никому и никогда в собственность официально не передавался. Соответствующий ответ поступил из администрации ГО Среднеуральск за подписью бывшего главы Бориса Тарасова. Тем не менее, при невыясненных обстоятельствах участок перешел в собственность частного лица. По имеющимся данным, рыночная стоимость данной земли может составлять до 3 млн. рублей», – сообщили правозащитники.

В конце октября 2016 года МО МВД «Верхнепышминский» было возбуждено уголовное дело по статье ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Но через два месяца следствие приостановили – правоохранители не смогли установить лицо в качестве обвиняемого. Антикоррупционный комитет обратился в связи с этим в прокуратуру. «У нас были основания полагать, что в полиции по каким-то причинам не желают должным образом расследовать это уголовное дело. Сначала при очевидных признаках состава преступления шла многомесячная волокита с его возбуждением, потом спустя два месяца оно было приостановлено. Не исключено, что заинтересованность в этом могут проявлять бывшие руководители администрации Среднеуральска, в бытность которых муниципальная земля странным образом «ушла» в частные руки», – отметил председатель Антикоррупционного комитета по Свердловской области Леонид Андреев.

В результате прокуратура отменила незаконное постановление полиции. Руководителю МО МВД РФ «Верхнепышминский» Анатолию Новикову внесено представление.

Отметим, что сотрудники администрации Среднеуральска с пугающим постоянством становятся фигурантами расследований МВД и СКР. В настоящее время суд рассматривает уголовное дело в отношении экс-главы Среднеуральска Бориса Тарасова, его обвиняют в земельных махинациях и покушении на дачу взятки. Речь идет о продаже по заниженной стоимости более 15 гектаров земли дачному некоммерческому партнерству «Коптяки-12», членами которого являются лица, близкие к Тарасову. Ущерб бюджету области и Среднеуральска оценили в 61 млн рублей. Пока идет разбирательство, нынешний мэр Среднеуральска Владислав Козлов отозвал все разрешения на строительство, которые были выданы организации «Коптяки-12».

Наряду с этим, в прошлом году был вынесен приговор бывшему замглавы Среднеуральска по экономике, строительству и ЖКХ Александру Астахову и бывшему председателю городского комитета по управлению муниципальным имуществом Сергею Петрову. Им также вменялись махинации с земельными участками возле деревни Коптяки, которые нанесли бюджету ущерб в 90 млн. рублей, за что чиновники отправились в колонию. Нельзя не вспомнить и предшественника Бориса Тарасова – Виктора Злодеева, которого со скандалом уволили с должности мэра. Подвели градоначальника ближайшие родственники – внук и дочь, которые не раз попадали в поле зрения правоохранительных органов то за торговлю, то за употребление наркотиков.

Среднеуральск, служба информации РИА «Новый День»

Среднеуральск. Другие новости 10.05.17

Из регламента заксобрания наконец уберут Паслера и впишут Тунгусова. / Предвыборная щедрость: Куйвашев начал тратить на подарки резервный фонд. / Росреестр завершил разработку единого государственного реестра недвижимости. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»