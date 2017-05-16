Ответь про Путина за айфон: в Сети появились безымянные политические соцопросы (СКРИНЫ)

Публикации за 16.05.17

Россиян за год до президентских выборов начали расспрашивать в Рунете о политических предпочтениях. Как передает корреспондент NDNews.ru, реклама одного из таких исследований недавно появилась на развлекательных сайтах о кино. Участниками соцопроса приглашали стать жителей России старше 16 лет, поощряя их розыгрышем 10 айфонов.

В начале опроса респонденты указывают, как часто они пользуются Интернетом и какие предпочитают социальные сети. Далее им предлагается оценить политику нынешней власти в России и ответить на вопрос о доверии к президенту Владимиру Путину, отношение к его участию в следующей президентской кампании. Затем следует самое интересное – респондентам три раза подряд предлагается «проголосовать» за предполагаемого кандидата в президенты. В списке потенциальных участников кампании-2018, помимо Путина и лидеров партий, фигурируют оппозиционер Алексей Навальный, бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин, бизнесмен Михаил Прохоров, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В заключение участникам предлагается сделать выбор между консервативными и либеральными суждениями о принципах жизни общества, и проставить эмоциональную маркировку различных понятий – нация, власть, традиция, революция, либерализм, права человека, свобода, русские, коммунизм и другие.

Организатором соцопроса под названием «Минута ответа» выступила некая «Независимая коллегия социологов РФ», а розыгрыш айфонов проводила московская фирма «Аскурс», о которой невозможно найти информацию в открытых данных.

Массовое распространение подобных интернет-опросов началось этой весной. К примеру, сайт «Опрос2018.рф» также предлагает «выбрать» будущего президента России и ответить на вопросы о внешней политике страны. В качестве приза участникам обещают футболки с патриотической символикой.

Добавим, что еще зимой на Среднем Урале начался активный поиск агитаторов за Владимира Путина на выборах 2018 года в соцсети «Одноклассники», популярной у людей старшего поколения. Жители свердловских городов рассказывали, что им поступали предложения поработать распространителями политсообщений. О стоимости «услуг» не сообщалось, но примечательно, что звонки поступали в основном работникам бюджетной сферы – учителям и врачам.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 16.05.17

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