В Арамили отложили выборы главы – конкурсная комиссия не собрала кворум

Публикации за 19.05.17

Выборы главы Арамили перенесены на неопределенный срок. Вчера в местном дворце культуры должен был состояться второй этап конкурса по отбору кандидатов на пост мэра. Предполагалось, что кандидаты на открытом заседании представят свои программы развития города, а затем с каждым из них комиссия проведет индивидуальное собеседование. Как сообщается на сайте Арамильской городской думы, второй этап отбора претендентов был отменен по причине отсутствия кворума конкурсной комиссии. «Дата, время и место будет сообщено дополнительно. Приносим извинения за принесенные неудобства», – говорится в сообщении.

Напомним, на пост главы Арамили изначально претендовали 11 человек. По итогам проверки документов ко второму этапу были допущены 10 кандидатов. Это помощник проректора Уральского государственного горного университета Дмитрий Варчак, директор МУП муниципально-коммунального хозяйства «Сысертское» Виталий Никитенко, начальник Арамильского подразделения ОАО «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» Сергей Кощеев, начальник группы технического контроля инженерно-авиационной службы авиакомпании «Уктус» Андрей Маркелов, заместитель главврача областного центра «Урал без наркотиков» Дамир Гарифуллин, фермер из Алапаевского района Валерий Молоков, пенсионер из Екатеринбурга Александр Ширшов, домохозяйка из Арамили Татьяна Шикова, действующий глава города Владимир Герасименко и его заместитель Александр Мельников.

Примечательно, что в отношении последнего кандидата на днях было возбуждено уголовное дело. В минувшую субботу Александр Мельников был задержан правоохранительными органами, ему вменяется вымогательство взятки в особо крупном размере. По версии СМИ, он вымогал у местного застройщика взятку в виде квартиры, которую в собственность должно было оформить подставное лицо. Но мэр Владимир Герасименко опровергает это, утверждая, что функционал Мельникова не включал в себя работу с недвижимостью. По решению Сысертского райсуда Александр Мельников сейчас находится под домашним арестом.

Арамиль, Валентина Ярославцева

Арамиль. Другие новости 19.05.17

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