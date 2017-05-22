Пожарным наконец-то удалось потушить свалку на Уралмаше

Публикации за 22.05.17

Пожарные в Екатеринбурге четыре дня тушили несанкционированную свалку на Уралмаше. К утру понедельника, 21 мая, с возгоранием удалось справиться.

Как напоминает корреспондент NDNews.ru, пожар произошел в ночь с 17 на 18 мая. Из-за того, что мусор горел на глубине, спасателям пришлось подключать бульдозер, экскаватор и трактор – спецтехника разрывала груды горящих отходов, чтобы пожарные могли пролить их. Открытого огня на месте не было, на третьи сутки место стали отсыпать грунтом, чтобы перекрыть доступ кислорода к тлеющему мусору.

Местные жители жаловались на едкий дым, который тянуло к домам, расположенным в километре от свалки. Однако, как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе за все время выявлено не было, замеры проводились каждые два часа.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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