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Публикации за 22.05.17

Пожарным наконец-то удалось потушить свалку на Уралмаше
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области

Пожарным наконец-то удалось потушить свалку на Уралмаше

Пожарные в Екатеринбурге четыре дня тушили несанкционированную свалку на Уралмаше. К утру понедельника, 21 мая, с возгоранием удалось справиться.

Как напоминает корреспондент NDNews.ru, пожар произошел . Из-за того, что мусор горел на глубине, спасателям пришлось подключать бульдозер, экскаватор и трактор – , чтобы пожарные могли пролить их. Открытого огня на месте не было, на третьи сутки место стали отсыпать грунтом, чтобы перекрыть доступ кислорода к тлеющему мусору.

Местные жители жаловались на , который тянуло к домам, расположенным в километре от свалки. Однако, как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе за все время выявлено не было, замеры проводились каждые два часа.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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