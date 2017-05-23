Соляная кислота в реках, больница в плесени и задыхающийся от мусора город – что не заметил Куйвашев в предвыборном турне по северу области

Публикации за 23.05.17

Врио губернатора начал серию своих предвыборных турне по городам Свердловской области. Первыми стали северные города – за два дня чиновник успел объехать (или, вернее, облететь) пять городов. И везде что-то пообещал: починить дорогу, помочь с медициной и даже подружить городские власти между собой. Однако на местах к поездке отнеслись не более чем как к пиару – врио толком территории не осмотрел и решение самых острых проблем обошел стороной.

Евгений Куйвашев сегодня завершает свою поездку по городам севера области – Пелым, Ивдель, Североуральск, Волчанск и Серов. То есть всего около 300 километров в пути, не считая дороги от Екатеринбурга. Как анонсировали в департаменте информполитики губернатора, уехал он, «чтобы обсудить с общественностью актуальные вопросы социально-экономического роста муниципалитетов». Ну и встретиться с местными ячейками «Единой России» и чиновниками – ведь собравшемуся на выборы Куйвашеву необходимо заручиться поддержкой депутатов в территориях.

Первым на очереди был Пелым – небольшой рабочий поселок, большая часть населения которого работает на предприятии-филиале «Газпром трансгаз Югорск». В поселке есть школа, садик и ФАП. На встречах глав городов Пелым в последние годы жалуется на разруху в соцсобъектах и ЖКХ, просит помочь с ремонтами коммунальных сетей и зданий школы и детсада. С незапамятных времен поселку обещают бассейн: о нем говорил еще Россель, потом о бассейне напоминали Александру Мишарину и он дал слово его возвести. В 2014 году облправительство снова решило выделить финансирование. Работы уже начались, правда, не за счет облбюджета, соцобъект строит градообразующее предприятие. А вчера Евгений Куйвашев посмотрел, как идет строительство и не стал принимать эстафету по обещаниям дать денег на бассейн – он пообещал помочь со строительством дома культуры. А вот решать проблемы с безработицей предстоит самим местным жителям. «Другой важный вопрос – так называемые леспромхозные поселки: производства там нет, и численность населения сокращается. Евгений Куйвашев отметил, что всё будет зависеть от решения местных жителей – расселять поселки либо реализовывать в них проекты развития», – цитирует комментарий врио губернатора ОТВ.

После этого глава региона отправился в Ивдель. По информации областного гостелеканала, по итогам поездки ивдельчанам пообещали отремонтировать 4 км дороги, соединяющей Ивдель и посёлок Першино и привести к нормативному состоянию еще ряд участков дорог, всего 10 км. «На встрече с Куйвашевым я был. Ну как вам описать… началась предвыборная кампания. Обещал он много чего. Если все выполнит, отлично будет, но сомнения гложут. Хотя часть, конечно, выполнит – вот, мусорные баки поставить обещал, думаю, это сделает. Есть проблема в ЖКХ, водоснабжением. У нас в этом году УГМК все ручьи в зеленый цвет покрасила (в Ивделе работает Северный медно-цинковый рудник, – прим. ред). Там натурально соляная кислота течет. На рынке труда ситуация напряженная, конечно. У нас по сути два работодателя – колонии и УГМК. По колониям сокращения идут, УГМК летом обещает два цеха закрыть. Еще губернатор говорил о развитии гражданского общества. Кстати, у него спросили, раз вы про развитие гражданского общества, а зачем вы отменили выборы мэра? Он ответил что-то в стиле: «Это повышает ответственность депутатов перед народом. И вообще в европейских странах так везде». Но это абсолютно неправда! Он приехал и начал нам сказки рассказывать, как будто мы тут не читаем вообще. Губернатор к нам периодически приезжает, он не первый раз был. Где-то раз в год бывает, но «выход в народ», встреча с населением первый раз была. Выборы все-таки», – рассказал корреспонденту NDNews.ru депутат гордумы Николай Заморин.

Сегодняшний день для Куйвашева начался в Волчанске, как пишет «Областная газета», он осмотрел стройплощадку, где возводится дом для переселения жителей аварийных зданий, переехать смогут 47 семей. Заодно было решено отправить сюда министра здравоохранения области – в местной больнице работает только одна выездная бригада скорой помощи, на содержание второй, передает Znak.com, не хватает денег. Очевидно, что Куйвашев пообещал решить острые социальные проблемы, это, конечно, не установка новых мусорных баков. Заодно врио осмотрел АО «Волчанское» – коровник на 140 голов, который, естественно, не обеспечит занятостью почти десятитысячный город. Между тем, пожалуй, главная проблема города – нехватка рабочих мест (работает только одно предприятие). В 2015 году из-за выработки закрылось месторождение «Волчанский уголь», после чего местные жители вынуждены работать вахтой в регионах «тюменской матрешки», в родном регионе им работу не найти. Конечно, глава региона на исчезновение запасов повлиять не мог, но в функции органов власти – позаботиться о создании рабочих мест (благо, выработка – дело прогнозируемое). До сих пор альтернативных рабочих мест в Волчанске не появилось, надежда лишь на развитие Краснотурьинска, который получил статус ТОР.

Особо показательной поездка у врио губернатора оказалась в Североуральске. Город знаменит ужасающим состоянием коммуналки и срывом программы переселения из ветхого и аварийного жилья. «Я на встрече с Куйвашевым не был, это мероприятие «Единой России», а я от КПРФ. Меня не позвали – я настаивать не стал. Губернатор уже не первый раз к нам приезжает. Главная проблема города – работа УК, у нас этим занимается «Соцэнерго», вернее, не занимается – работа коммунальщиков уже почти два года парализована, может, видели в новостях о наших горах мусора. Местные власти планировали обратиться к губернатору с этим. Не знаю, как вышло. Но это главное, чем стоит заняться», – отметил североуральский депутат Алексей Бердников. Однако Куйвашев «занялся» совсем другим – просто посоветовал подружиться чиновникам, депутатам и народу. «Начните работу все вместе – местные власти, бизнес, жители. Вам будет легче расставить приоритеты, и мы сможем постепенно решить все проблемы», – цитирует главу региона «Областная газета». Тут, как говорится, комментарии излишни.

Последним в поездке Куйвашева стал Серов, город сталагмита-фекалоида и ветхих домов. Здесь врио сделал целых два важных дела: поддержал создание городского совета «За будущее Серова» и выступил с приветственным словом на торжественном мероприятии в честь последнего звонка. «Куйвашев поздравил выпускников, потом у них по программе политсовет «Единой России». Я не знаю, как прошла встреча с жителями округа, его привезли к школе и увезли. Сам хотел задать вопрос, у нас тут детская поликлиника в плесени. Для родителей, наверное, приятно – губернатор поздравил детей. Но если бы он остался здесь на день, спросил о проблемах, посмотрел город… Слишком мало времени Куйвашев уделил Серову», – описал итоги поездки депутат-коммунист Александр Столбов.

Турне Куйвашева должно продолжиться в Нижнем Тагиле и Серебрянке. Однако в последний момент поселок из списка решили вычеркнуть. «Я сейчас позвонила главе поселка, говорю, Сергей, ты чего скрываешь от нас, что губернатор едет? А он говорит: губернатор должен был приехать сегодня или завтра. Но мне до обеда позвонили, сказали, что приезд губернатора отменяется. Я говорю, а чего он трухнул? Он что, дороги боится? Встречи с населением? Мы сейчас отсадились, отпахались, будем караулить. Будем на стреме. И если только ты наврешь, говорю, я приду и тебе плюну в глаза! И приду не одна!» – заявила NDNews.ru пенсионерка Софья Матвеева.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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