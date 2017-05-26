Акции XXI века. Воинствующие православные братья, «машина смерти» и сожжение «министра» – ярость и веселье нулевых (ВИДЕО, ФОТО)

Публикации за 26.05.17

Свердловская область всегда отличалась свободолюбивым нравом и повышенной протестной активностью. С помощью публичных выступлений уральцы боролись не только с чиновниками и социальной несправедливостью, но и просто повседневной скукой. NDNews.ru представляет проект «Акции XXI века», в котором рассказывает о самых многочисленных и оригинальных протестах свердловчан в новейшей истории. Первая часть связана с 2000-ми годами, когда митинги и пикеты были насыщены политикой, а потому часто приобретали агрессивный характер. Люди не стеснялись публично «казнить» федерального министра, отправить грязное белье жене мэра или запустить торт в лицо депутату. Сегодня о таком не могут помыслить даже радикально настроенные граждане.

Искусство протеста: фотографии крыс противопоставили триптиху «Засыпающий Тунгусов»

Нетипичный способ обратить внимание на проблемы Екатеринбурга нашли 1 декабря 2003 городские художники, участники выставки «Лики города». На суд публики было представлено около 100 фоторабот на заданную тему. Открытие выставки сопровождалось небольшим перфомансом: группа трансвеститов угощала гостей «нетрадиционным хлебом-солью». Самым ярким элементом выставки стала галерея портретов высокопоставленных городских чиновников. Особое внимание собравшихся привлек триптих «Засыпающий Тунгусов», на котором екатеринбургский вице-мэр был представлен в трех ипостасях: с широко открытыми глазами, со смеженными веками и полностью заснувший. Выразительно со стен Дома писателей на посетителей экспозиции смотрел и мэр Аркадий Чернецкий. Противоположная стена выставки была целиком отведена под городские пейзажи: ветхие трущобы, помойки, крысы в детских песочницах. Над всем этим фото-безобразием авторы разместили предвыборный лозунг Чернецкого с вопросительным знаком: «Аркадий Чернецкий: продолжим вместе?».

«Машина смерти» объехала Свердловскую область против моратория на смертную казнь

Март 2002 года запомнился свердловчанам всероссийской акцией «Машина смерти», посвященной отмене моратория на смертную казнь за особо тяжкие преступления. Акция прошла одновременно в 80 субъектах федерации, в Свердловской области она охватила более 40 муниципальных образований. Выбор здания Свердловского областного суда для старта акции «Машина смерти» был неслучаен. Именно здесь 1 июня 1998 года был вынесен последний в РФ смертный приговор: 28-летний Валерий Кулаков, бывший налоговый инспектор, был признан виновным в совершении одного из самых тяжких и жутких изуверств в истории Екатеринбурга и России в целом – семикратном умышленном убийстве. Среди жертв Кулакова – пять женщин, один мужчина – пожилой и немощный инвалид, и маленький трехлетний мальчик. Приговор, учитывая введенный мораторий на смертную казнь, до сих пор не приведен в исполнение. Три недели грузовая «Газель» с клеткой из стальных прутьев и колючей проволоки в кузове колесила по Свердловской области. Из-за решетки мрачно глядели три фанерных преступника-душегуба в полосатых робах. На их груди красовались таблички «Я скоро выйду на свободу». Собранные в ходе акции подписи граждан были затем переданы в администрацию президента.

Летающие презервативы в защиту диспетчеров аэропортов

В декабре 2002 года в небо над Екатеринбургом было выпущено более сотни надутых гелием шаров и презервативов. Таким нетривиальным способом уральские правозащитники из «Уралпрофцентра» (или «Сутяжника») выразили свою поддержку возобновившим голодовку диспетчерам аэропортов «северных направлений», требующих у своего руководства повышения размера заработной платы и сохранения социальных льгот. Чтобы показать свою солидарность с диспетчерами и привлечь как можно больше внимания к их проблеме, «Уралпрофцентр» разработал специальную акцию: активисты «Уралпрофцентра» должны были заполнить глиссаду (траекторию снижения к взлетно-посадочной полосе, которая проходит над Химмашем) самолетов посторонними предметами, чтобы помешать совершать посадку и блокировать работу аэропорта «Кольцово».

Пенсионеры сожгли чучело министра труда и соцразвития

29 апреля 2003 года у здания Дворца молодежи в Екатеринбурге прошел митинг представителей Российской Партии пенсионеров в Свердловской области. Собравшиеся (около 600 человек), протестовали против пенсионной реформы и требовали принятия на территории России единого федерального закона о государственном пенсионном обеспечении, отменить федеральный закон о трудовых пенсиях в Российской Федерации, а также отстранить от должности министра труда и социального развития А. Починка, чье чучело было демонстративно уничтожено. Участники митинга заявили, что в результате проведения пенсионной реформы положение российских пенсионеров резко ухудшилось, и что такая же участь ожидает всех уходящих на пенсию граждан России.

Православный священник лег на пути поклонников Бориса Моисеева

21 ноября 2005 года неудачей закончилась очередная акция екатеринбургских священников, пытавшихся сорвать концерт поп-исполнителя Бориса Моисеева. В тот раз служители культа использовали нетрадиционный способ воздействия на горожан. Вместо пикетов и раздачи листовок настоятель Крестовоздвиженского мужского монастыря отец Флавиан лег 21 ноября на землю у входа в ККТ «Космос», чтобы создать физическую помеху зрителям, купившим билет на шоу Моисеева. «Может, вид лежащего священника кого-то образумит», – пояснял свои действия иеромонах Флавиан. Священник был уверен, что через лежащего при входе иеромонаха вряд ли кто посмеет перешагнуть, но его надежды не оправдались. Все зрители попали на концерт, ни одного билета в кассу возвращено не было. Сам Борис Моисеев на акцию священников внимания не обратил вообще.

Пенсионеры блокировали ВИЗ-бульвар за льготный проезд

Одна из крупнейших акций протеста пенсионеров состоялась в уральской столице 21 февраля 2009 года. Пенсионеры, пришедшие на митинг, посвященный протесту против монетизации льгот, на 3 часа перекрыли автомобильное и трамвайное движение на одной из центральных развязок города у Дворца Молодежи. Число участников акции составило несколько тысяч человек. Милиционеры, охранявшие митинг, действиям граждан не препятствовали. Спустя час, когда стало понятно, что никуда уходить пенсионеры не намерены, к месту событий стали стягивать дополнительные силы милиции, приехал председатель правительства Свердловской области Виктор Кокшаров, а затем прокурор области Юрий Пономарев.

«Грязные бунты» в Екатеринбурге

Тема борьбы с грязью для Екатеринбурга является практически вечной. Например, в марте 2008 года уральские блогеры решили отправлять свои грязные вещи жене градоначальника – Ларисе Чернецкой. «По всей видимости, екатеринбургский градоначальник не хочет выполнять свои прямые обязанности и убирать грязь с улиц. Поэтому пусть его супруга стирает за всех горожан одежду. Хоть какая-то польза от этой семьи будет», – заявили организаторы. Так как конкретный адрес градоначальника им неизвестен, блогеры просто принесли мешки на Главпочтамт с пометкой «Карасеозерск. Ларисе Чернецкой. Для работы». (Карасеозерск – элитный поселок, где проживала семья экс-мэра – прим. NDNews.ru). В другой раз группа журналистов пыталась прорваться в мэрию, с тем, чтобы передать господину Чернецкому «артефакты» – огромный кусок мыла, картину «Горожанин, утопающий в грязи», лопату, метлу и так далее.

«Православные братья» против «Клона» и Чернецкого

Громкий предвыборный гей-скандал разразился в Екатеринбурге в январе 2003 года. Ядром его стал клуб «Клон», работавший в высотке «Рубин», где трудился медиа-холдинг мэрии. «Православная газета» с негодованием заклеймила клуб как заведение для «содомитов» (там по четвергам проводились вечеринки для людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией). Уже через два дня в Екатеринбурге активизировалась практически неизвестная раньше организация – «Православное студенческое братство во имя святых Кирилла и Мефодия». Чернецкого данные «братья» тут же обвинили в покровительстве содомии, и начали серию пикетов перед мэрией. Чиновников обычно поджидали 10-15 молодых людей с плакатами – «Сегодня – голубая луна, завтра – «голубая» страна», «Не ходите, дети, в «Клон» – там поставят вас в наклон». Также в своих посланиях они обещали поставить для Аркадия Чернецкого кукольный мюзикл – «Содом и гоморра». Столь жесткого давления мэрия не выдержала и уже в конце февраля «Клон» был закрыт.

Измученные антисанитарией уралмашевцы подарили чиновникам живых крыс

В декабре 2003 года жители Уралмаша, доведенные до отчаяния накопившимися мусорными кучами во дворах, привезли в городскую ратушу и выпустили в коридорах два десятка грызунов. Крысы разбежались в разные стороны. С самого начала чиновники администрации города заподозрили, что организаторы акции протеста доставили в мэрию специально зараженных мышей (предположительно, геморрагической лихорадкой) с целью инициировать эпидемию в руководстве города. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, чиновники вызвали в мэрию санитарных врачей, которые вместе с милиционерами занялись отловом грызунов. Когда около 20 крыс были пойманы и посажены в специальную коробку, санэпидслужба приняла решение отвезти их на исследование в лабораторию. Результаты анализов публично не оглашались, однако маловероятно, что жители уралмашевских хрущевок привезли в городскую ратушу больных зверьков. Вероятнее всего, белые крысы были приобретены в ближайшем зоомагазине и доставлены в качестве наглядной агитации в «Серый дом».

Во второй части проекта NDNews.ru расскажет о самых ярких народных акциях 2010-х.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Антон Гуськов, Антон Отман, Валентина Ярославцева

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