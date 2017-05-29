Лучшими спектаклями 2016 года в Свердловской области стали «Фальшивый купон», «Ромео и Джульетта» и «Бернарда Альба» (ВИДЕО) / ФОТО, ВИДЕО

Публикации за 29.05.17

Только что в Екатеринбурге были объявлены победители фестиваля «Браво!». Лучшей драматической постановкой жюри признало спектакль «Коляда-театра» по повести Льва Толстого «Фальшивый купон». В музыкальном театре больше всего статуэток у мюзикла «Бернарда Альба» Музкомедии, а лучшим спектаклем стал балет «Ромео и Джульетта», который ранее уже получил «Золотую Маску».

Напомним, фестиваль «Браво!» проводится ежегодно в Екатеринбурге: в город привозят лучшие спектакли театров со всей Свердловской области, которые были выпущены годом ранее. С 17 мая на разных площадках прошли 18 разножанровых постановок, среди которых жюри предстояло сделать выбор.

Церемония вручения премии «Браво!» состоялась сегодня. Лучшим драматическим спектаклем 2016 года критики назвали постановку Николая Коляды «Фальшивый купон» – спектакль, поставленный по Толстому, рассказывает о масштабах зла, которое зародилось, казалось бы, из шутки. Лучшей драматической актрисой года стала Ирина Плесняева – за роль Проститутки в «Фальшивом купоне». Также «команда Коляды» унесла третью статуэтку – в постановке «Москва-Петушки» Центра современной драматургии (ставил спектакль Ринат Ташимов) жюри усмотрело лучший актерский ансамбль.

Фото Елены Гецевич

Лучшим спектаклем музыкального театра предсказуемо стал балет «Ромео и Джульетта» Екатеринбургского театра, который в апреле получил «Золотую Маску» как лучший балет в России. Вновь получил награду и исполнитель Меркуцио – Игорь Булыцын – ему дали статуэтку за лучшую роль в балете. А Александр Меркушев и Екатерина Сапогова (Ромео и Джульетта) признаны лучшим дуэтом в музыкальном театре.

Золотые маски Оперного

Также статуэтка досталась Надежде Бабинцевой – за роль Лизы в опере «Пассажирка» Екатеринбургского оперного театра.

Много наград в этом году собрал мюзикл «Бернарда Альба» Свердловской музкомедии: он признан лучшим в жанре «мюзикл». Напомним, впервые «Бернарда Альба» родился на Бродвее 10 лет назад, но в России поставлен впервые. Спектакль снискал любовь зрителей за свой пылкий нрав. За работу над мюзиклом приз получил дирижер-постановщик Антон Ледовский, а также сценограф Тимофей Рябушинский. Лучшим режиссером года признан режиссер Свердловской музкомедии – Кирилл Стрежнев, за постановку «Декабристы».

Бернарда Альба

Полный список лауреатов можно посмотреть в группе фестиваля «Браво!» в соцсети.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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