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Екатеринбург

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Публикации за 29.05.17

Лучшими спектаклями 2016 года в Свердловской области стали «Фальшивый купон», «Ромео и Джульетта» и «Бернарда Альба» (ВИДЕО) / ФОТО, ВИДЕО

Лучшими спектаклями 2016 года в Свердловской области стали «Фальшивый купон», «Ромео и Джульетта» и «Бернарда Альба» (ВИДЕО) ФОТО, ВИДЕО

Только что в Екатеринбурге были объявлены победители фестиваля «Браво!». Лучшей драматической постановкой жюри признало спектакль «Коляда-театра» по повести Льва Толстого «Фальшивый купон». В музыкальном театре больше всего статуэток у мюзикла «Бернарда Альба» Музкомедии, а лучшим спектаклем стал балет «Ромео и Джульетта», который ранее уже получил «Золотую Маску».

Напомним, фестиваль «Браво!» проводится ежегодно в Екатеринбурге: в город привозят лучшие спектакли театров со всей Свердловской области, которые были выпущены годом ранее. С 17 мая на разных площадках прошли 18 разножанровых постановок, среди которых жюри предстояло сделать выбор.

Церемония вручения премии «Браво!» состоялась сегодня. Лучшим драматическим спектаклем 2016 года критики назвали – спектакль, поставленный по Толстому, рассказывает о масштабах зла, которое зародилось, казалось бы, из шутки. Лучшей драматической актрисой года стала Ирина Плесняева – за роль Проститутки в «Фальшивом купоне». Также «команда Коляды» унесла третью статуэтку – в постановке «Москва-Петушки» Центра современной драматургии (ставил спектакль Ринат Ташимов) жюри усмотрело лучший актерский ансамбль.

Фото Елены Гецевич

Лучшим спектаклем музыкального театра предсказуемо стал балет «Ромео и Джульетта» Екатеринбургского театра, который как лучший балет в России. Вновь получил награду и исполнитель Меркуцио – Игорь Булыцын – ему дали статуэтку за лучшую роль в балете. А Александр Меркушев и Екатерина Сапогова (Ромео и Джульетта) признаны лучшим дуэтом в музыкальном театре.

Золотые маски Оперного

Также статуэтка досталась Надежде Бабинцевой – за роль Лизы Екатеринбургского оперного театра.

Новый День: Лучшими спектаклями 2016 года в Свердловской области стали ''Фальшивый купон'', ''Ромео и Джульетта'' и ''Бернарда Альба'' (ВИДЕО)

Много наград в этом году собрал мюзикл «Бернарда Альба» Свердловской музкомедии: он признан лучшим в жанре «мюзикл». Напомним, впервые «Бернарда Альба» родился на Бродвее 10 лет назад, но в России поставлен впервые. . За работу над мюзиклом приз получил дирижер-постановщик Антон Ледовский, а также сценограф Тимофей Рябушинский. Лучшим режиссером года признан режиссер Свердловской музкомедии – Кирилл Стрежнев, за постановку «Декабристы».

Бернарда Альба

Полный список лауреатов можно .

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 29.05.17

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