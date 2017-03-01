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Екатеринбург

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Публикации за 01.03.17

«Пассажирка», «Бернарда Альба», «Фальшивый купон» и другие – жюри выбрало 18 спектаклей для фестиваля «Браво!-2016» (ФОТО, ВИДЕО)

«Пассажирка», «Бернарда Альба», «Фальшивый купон» и другие – жюри выбрало 18 спектаклей для фестиваля «Браво!-2016» (ФОТО, ВИДЕО)

Накануне на заседании секции критиков Свердловского отделения Союза театральных деятелей был определен список спектаклей, вошедших в основную афишу фестиваля «Браво!». Жюри выбрало 18 постановок, которые поборются за звание лучшего спектакля 2016 года в Свердловской области. Среди конкурсантов – опера «Пассажирка» и балет «Ромео и Джульетта», мюзикл «Бернадра Альба» и драма «Фальшивый купон» и другие.

В номинанты предсказуемо попали спектакли Екатеринбургского театра оперы и балета – балет «Ромео и Джульетта» и опера «Пассажирка». Первый спектакль отметили и столичные критики, номинировав его на самую престижную , – лауреаты будут объявлены в апреле. Второй – опера . Спектакль о судьбе бывшей узницы Освенцима и ее надзирательницы не оставил равнодушным ни одного зрителя, специальный показ «Пассажирки» даже организовали в Большом театре в Москве. Вероятно, опера тоже станет номинантом «Маски», но через год, поскольку была поставлена в текущем театральном сезоне.

«Пассажирка»
«Пассажирка»

За победу в номинациях музыкальных театров поборется и Музкомедия с двумя последними премьерами – мюзиклами «Бернарда Альба» и «Декабристы». «Бернарда Альба» родился на Бродвее 10 лет назад, но в России поставлен впервые. . Постановка «Декабристы» – тоже всероссийская премьера – вышла в театре совсем недавно, в декабре 2016 года.

Спектакль из кабины лифта

С екатеринбургскими театрами за победу поборется Театр музыки, драмы и комедии из Новоуральска с музыкальной комедией «Труффальдино».

В танцевальной битве на «Браво!» сойдутся известные в Екатеринбурге «Провинциальные танцы» со спектаклем «Имаго-ловушка», компания «Окоём» с «Контрдансом» и танцевальный проект Zonk'a с «Эссенцией».

Драматический театр на «Браво!» будет представлен постановками екатеринбургских и областных театров. Среди лучших спектаклей 2016 года критики СТД отметили «Пассажиров» Театра драмы, , «Москва-Петушки» Центра современной драматургии, «Пиковую даму» «Волхонки».

«Фальшивый купон»
«Фальшивый купон»

В программе этого года много спектаклей детских и кукольных театров. Так, Екатеринбург представляют ТЮЗ со спектаклем «Принц из замка Депо» и Кукольный театр с . Из областных театров в конкурсе участвует Нижнетагильский театр кукол с недетской постановкой «Король Лир», Серовский театр драмы с детским проектом «Фантазия», Новоуральский театр кукол со сказкой «Русалочья сказка» и Краснотурьинский театр кукол со «Спящей красавицей».

«Разноцветные сказки»
«Разноцветные сказки»

Показы всех спектаклей фестиваля «Браво!» в Екатеринбурге традиционно пройдут в мае. В завершении фестиваля объявят лауреатов 2016 года.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 01.03.17

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