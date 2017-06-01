Опрессовки спровоцировали 112 повреждений на теплосетях

В Екатеринбурге завершился первый этап гидравлических испытаний тепловых сетей. Следующий – через полтора месяца. Нынешние опрессовки выявили 22 повреждения на магистральных трубопроводах и 90 – на распределительных сетях.

Как подчеркнули в пресс-службе ЕТК, повреждения, спровоцированные гидравлическими испытаниями, не являются авариями. Протечки произошли в районе улиц Мамина-Сибиряка, Азина, Кунарской, Шевченко, Сулимова, Попова, Краснофлотцев, Бакинских комиссаров, Советской, Данилы Зверева, Гурзуфской, Репина, Мичурина, Волгоградской, Белореченской. Правда, только в одном случае горячая вода вышла на поверхность – это произошло в первую ночь опрессовок на улице Громова.

Напомним, следующий этап гидравлических испытаний запланирован на 11-13 июля. О том, зачем вообще нужны опрессовки, ранее писало наше агентство.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 01.06.17

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