Екатеринбургские депутаты вновь обсудят штрафы для прогульщиков заседаний

Городская дума Екатеринбурга вернется к обсуждению денежных штрафов для депутатов-прогульщиков. Вопрос о внесении изменений в регламент ЕГД включен в повестку заседания комиссии по местному самоуправлению, которое состоится 7 июня, передает корреспондент NDNews.ru.

Напомним, поправки в регламент инициировал вице-спикер Виктор Тестов. Он предложил урезать компенсацию депутатских расходов на 50% в том случае, если избранник отсутствует на заседаниях без уважительных причин в течение месяца, и лишать выплаты навсегда, если прогульщик не появляется в думе в течение трех месяцев. К слову, самым злостным нарушителем дисциплины оказался депутат Евгений Боровик – он полгода не появляется в думе и не отвечает на звонки. Как говорят его коллеги, избранник отдыхает где-то за рубежом, при этом исправно получает «депутатскую выплату» из бюджета.

Кроме того, Виктор Тестов предлагал обязать депутатов уведомлять заранее о своем отсутствии председателя думы Евгения Ройзмана, а уход с заседания ставить на голосование.

Первое обсуждение поправок в комиссии вышло бурным, поэтому проект был отправлен на доработку. Хотя чуть позже депутаты одобрили другое наказание для отсутствующих на комиссиях. Прогульщики не смогут задавать вопросы и выступать на заседании думы по темам, которые они пропустили, но право голоса за ними сохраняется.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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