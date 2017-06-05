Штормовое предупреждение о граде с ветром до 25 м/с продлили до вечера вторника

В Свердловской области до 6 июня продлили штормовое предупреждение о ливнях, граде и сильном ветре до 25 метров в секунду. Последствия субботнего урагана до сих пор не устранены: в Нижнем Тагиле, Горноуральске и Староуткинске люди продолжают сидеть без света. Сегодня коммунальщики должны начать ремонтировать крыши, сорванные ветром.

Спасатели, энергетики и сотрудники коммунальных служб до сих пор продолжают устранять последствия урагана, который прошел по Свердловской области в субботу, 3 июня. Как сообщили в пресс-службе регионального министерства ЖКХ, к 7:00 утра 5 июня без электричества в области остается около 4 300 потребителей. Большая часть из них – две тысячи человек – жители Нижнего Тагила и Староуткинска. Оставшиеся проживают в Серовском городском округе и Кушве и нескольких населенных пунктах Белоярского района.

Постепенно начинают восстанавливать крыши домов, которые были сорваны ветром. «Наиболее тяжелая ситуация, напомним, сложилась в Староуткинске и Нижнем Тагиле – здесь шквалистым ветром были повалены сотни деревьев, повреждены кровли десятков домов (8 в Староуткинске и 197 в Тагиле). В последнем случае пострадали также здания 25 социально значимых объектов. На текущий момент в Нижнем Тагиле выполнен ремонт и установлены временные кровли на 50 многоквартирных домах. Ремонтно-восстановительные работы на пострадавших от стихии объектах жилфонда начинаются сегодня, 5 июня. На эти цели выделено 100 миллионов рублей из резервного фонда», – сообщили в минЖКХ.

В ГУ МЧС РФ по Свердловской области сообщили, что основные восстановительные работы продолжаются в трех муниципалитетах – Нижнем Тагиле, Староуткинске и Горноуральском ГО. Вчера на территории Свердловской области никаких ураганов и сильных ливней зафиксировано не было, хотя МЧС и распространяло предупреждения посредством смс.

«Вчера в разных территориях прошли дожди с ветрами, но нарушений в системах жизнеобеспечения не было зафиксировано. Штормовое предупреждение продлено до 6 июня, – отметили в пресс-службе ГУ МЧС. – На территории Свердловской области сохраняется вероятность возникновения опасных погодных явлений: грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с. Все это повышает вероятность повреждения конструкций строений, линий связи, возникновения аварий на системах энергокомплекса».

Подразделения МЧС, силы и средства муниципальных образований продолжают работать в режиме повышенной готовности. Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или на телефон доверия 8(343)262-99-99.

Напомним, вечером в пятницу и в субботу по Среднему Уралу прошелся сильнейший ураган. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду, в результате были повалены сотни деревьев, оборваны линии электропередачи, повреждены крыши сотен жилых домов, парализовано автотранспортное и железнодорожное сообщение. Буря, по уточненным данным, оставила без света более 100 тысяч свердловчан. Наиболее сложная ситуация сложилась в Нижнем Тагиле и посёлке Староуткинск, где из-за разгула стихии ввели режим ЧС. Из резервного фонда правительства Свердловской области на ликвидацию последствий урагана выделят не менее 100 миллионов рублей. Стоит добавить, что в результате урагана на Среднем Урале погиб один человек – его придавило деревом в Нижнем Тагиле, еще восемь человек получили травмы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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