В гордуме Екатеринбурга попробуют решить проблему зачисления первоклассников – пока только для детей-льготников

Екатеринбургский депутат Дмитрий Сергин предложил закрепить в областном законодательстве первоочередное право детей-льготников записываться в школы по месту жительства, а детям педагогических работников – в детсады, где работают их родители. Проект внесен на рассмотрение гордумы Екатеринбурга. Если городские избранники одобрят инициативу, документ будет направлен в свердловское заксобрание.

Как передает корреспондент NDNews.ru, Дмитрий Сергин предлагает внести поправки в ряд областных законов о социальной поддержке граждан. В частности, обеспечить первоочередной прием в школу по месту жительства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей-инвалидов (или имеющих в семье родителя-инвалида). А также гарантировать многодетным семьям возможность записывать детей в одну школу.

В пояснительной записке отмечается, что нынешний принцип приема детей на обучение (кто первым подал заявление – тот и зачислен) на практике очень часто оборачивается проблемой. Места детей, проживающих рядом со школой, могут занять дети с регистрацией по месту пребывания. Особенно эта ситуация чревата для отдельных социально незащищенных категорий детей, подчеркивает депутат. Отметим, что в этом году в Екатеринбурге скандал с временными «прописками» первоклассников дошел до прокурорских проверок и судебного разбирательства.

Также Дмитрий Сергин предлагает решить проблему дефицита кадров в детских садах за счет внеочередного предоставления мест для детей воспитателей и нянечек, которые трудятся в этих учреждениях. Как пояснил депутат корреспонденту NDNews.ru, раньше такая льгота существовала для педагогических работников детсадов, но была отменена с вступлением в силу нового федерального закона об образовании (ФЗ-273).

Также Дмитрий Сергин сообщил, что рассмотрение его законопроекта в думе состоится уже на этой неделе. «Сегодня на оперативном совещании я обговорил с коллегами, и внесу этот вопрос на заседании комиссии по образованию в среду. Каких-то принципиальных возражений по поводу документа у коллег не было. Примерно год назад мы уже выходили на заксо с аналогичным обращением, но раз нет результатов – теперь это будет законопроект», – рассказал депутат.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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