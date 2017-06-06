Возможный кандидат в губернаторы от СР пропустит начало кампании из-за нападения неизвестных

Один из возможных участников предстоящих губернаторских выборов, депутат свердловского заксобрания от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин будет вынужден пропустить сегодняшнее заседание, на котором народные избранники как раз должны принять официальное решение о назначении выборов. Дело в том, что здоровье Ионина пострадало после столкновения с неизвестными злоумышленниками в воскресенье, 4 июня.

Депутат сам рассказал некоторые детали инцидента на своей странице в соцсети. Он пояснил, что вообще не хотел выносить историю в паблик, так как, по его словам, «тема «меня тут побили» – не то, чем следует гордиться мужчине». Однако информация уже начала просачиваться в СМИ, и Дмитрий Александрович решил ответить сразу всем. «Да, случился инцидент. Результат – сильно рассечена бровь и легкое сотрясение. Ну и челюсть ушиблена. Откуда прилетело – не знаю, но буду разбираться. Пока не разберусь для себя – комментировать не вижу смысла. С заявлением в органы сам не обращался, так как в травмпункте все оформили и, по инструкции, сами передадут информацию о побоях в правоохранительные органы», – рассказал Ионин и добавил: «Дурачкам, которые начали кричать, что я так для чего-то пиарюсь, отвечать дальше не буду. Они «День выборов», видимо, пересмотрели».

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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