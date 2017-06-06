«Пришла домой, обняла сына и не выпускаю его из рук», – Звягинцев рассказал, что пишут ему зрители после фильма «Нелюбовь» (ФОТО)

Сегодня вечером Андрей Звягинцев в Екатеринбурге презентует свой последний фильм «Нелюбовь», который получил приз на Каннском фестивале. По словам режиссера, на этот раз зритель должен принять картину без оговорок и условий. Ситуация с «Левиафаном», когда Звягинцева обвиняли в русофобстве, не повторится. «Нелюбовь» – фильм интернациональный, он о необходимости любить, и не важно, в какой стране», – отметил режиссер.

Сегодня вечером в Ельцин-центре Андрей Звягинцев и актеры Марьяна Спивак и Алексей Розин представят зрителям фильм «Нелюбовь», который критики Каннского фестиваля считали лидером конкурса вплоть до объявления результатов. В итоге «Нелюбовь» получила только приз жюри. И сегодня на пресс-конференции Звягинцев признался, что рассчитывал на большее.

«Мы все люди и нам свойственны слабости, в том числе, завышенные ожидания. Когда ты знаешь, что фильмов на фестивале 19, а жюри выберет только 5 плюс 2 награды для актеров, ты начинаешь жить в этих условиях. А наш фильм был показан в первый конкурсный день и сразу получил рейтинг 3,2, такой не получила ни одна картина на этом фестивале, последней присвоили рейтинг 3,1. Кроме того, критики писали «шедевр», называли фильм лидером фестиваля. В последний день фестиваля, когда жюри уже приняло решение, победителей по регламенту обзванивают и говорят, чтобы пришли на церемонию вручения наград, но не говорят, получил ли фильм что-то. И, когда тебе звонят, ты понимаешь, что вошел в число лучших и надеешься, невольно испытываешь волнение, – рассказал на пресс-конференции в Екатеринбурге Андрей Звягинцев. – Но за время работы в кино я для себя понял главное: моя цель – сделать фильм. А дальше он уже начинает жить своей удивительной жизнью, с ним происходят невероятные вещи. И я себе могу позволить такую слабость, как завышенные ожидания».

Несмотря на то, что «Нелюбовь» в Канне не получила главный приз, похоже, он станет первым фильмом Звягинцева, который принимает и понимает большинство зрителей в России. Все мы помним, что предыдущую работу режиссера драму «Левиафан» обвиняли в русофобстве, очернении России. Многие люди плевались после показов, а директора кинотеатров не ставили ленту в широкий прокат, потому что «не пойдут». С «Нелюбовью» все происходит наоборот. На спецпоказ в Ельцин-центре билеты раскупили за считанные часы, организаторы поставили дополнительный показ, но и на него не попасть даже по блату. И, как рассказал Звягинцев, аншлаги на премьерах происходят и в других городах. Хотя история в фильме снова тяжелая, но она учит главному – любить.

«31 мая была премьера в Москве, после чего 1 июня я полетел в родной Новосибирск. Там сначала на продажу выставили только один зал в кинотеатре, самый большой, но он распродался быстро. Тогда поставили на продажу еще один зал, потом еще один, еще. В итоге премьера шла параллельно в семи залах, а я бегал перед началом из одного в другой и представлял фильм», – рассказал Андрей Звягинцев.

На вопрос журналистов, не является ли «Нелюбовь» сугубо российской историей, Звягинцев отвечает, что это интернациональная драма. «За 2,5 дня в Канне я дал 106 интервью журналистам из разных стран. И ни один из них не спросил: «А правда у вас в России такое происходит?». Потому что это не национальная история, она общая. Национальная особенность, может, там одна – что мы, русские, чересчур эмоционально на все реагируем», – говорит режиссер.

Съемочная группа сегодня приоткрыла завесу – как снимался один из главных эпизодов фильма (осторожно, спойлер). Сцену, где Женя и Борис приходят в морг, снимали без репетиций и одним дублем. Актерам Марьяне Спивак и Андрею Розину до последнего не показывали, что лежит под простыней в морге, называя это «изделием». Тело то ли сына, то ли не сына они увидели в момент съемок. Поэтому эмоции получились такими натуральными и зрители называют этот момент моментом катарсиса всей драмы.

«Мне показалось, что не удастся повторить это, если переснимать. Это исповедальная ситуация, омовение души. Тут градус раскаяния, признание своего фиаско обоими героями. Поэтому меня не волнует – он это или не он? – главное что происходит с ними, что их не изменила даже вот эта рушащая все ситуация. Кино должно посеять семя сомнения в самом себе, желание изменить себя, – говорит Андрей Звягинцев. – И, наверное, нашему фильму это удалось. Мне из кинотеатров пересылают отзывы от зрителей. Они пишут: «Я пришла домой, обняла сына Никиту, и не выпускаю до сих пор, когда пишу это». Фильм напоминает, что надо любить, просто любить».

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук

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