Пальмовому маслу посвятят раздел в стратегии минздрава РФ

Пальмовое масло, которое производители продуктов питания добавляют всюду, от детского творжка до твердых сыров, беспокоит многих потребителей. Между тем, во Всемирной организации здравоохранения не нашли этот ингредиент чрезвычайно опасным, а в Минздраве пообещали заняться им в стратегии по профилактике неинфекционных заболеваний.

Сегодня прошла пресс-конференция, посвященная подростковому ожирению. Представители ВОЗ в течение 12 лет проводили исследования и обнародовали удручающую статистику. Подробнее о том, почему все больше подростков страдает от ожирения, можно прочитать тут.

В числе основных причин называли малоподвижность и ежедневное употребление подслащенных напитков. Однако спикерам задавали вопросы и по поводу менее вредных, по крайней мере, на первый взгляд, продуктов, которые есть в повседневном рационе даже тех людей, которые следят за своим здоровьем и стараются правильно питаться. Например, речь зашла о крахмале. Его стали добавлять в кисломолочные продукты в качестве загустителя. По словам руководителя программы по вопросам питания, физической активности и ожирения ВОЗ Жоао Бреда, ничего крамольного в крахмале нет. «Это сложные углеводы, такие же, как содержатся, например, в пасте [макаронных изделиях] или хлебе. В них нет ничего страшного, если не злоупотреблять ими и вводить в свой рацион больше волокон, отдавая предпочтение, например, черному, а не белому хлебу», – сказал г-н Бреда.

Примерно аналогичным образом он высказался и о пальмовом масле, которое также добавляют во многие позиции из повседневной продуктовой корзины россиян. Отвечая на вопрос корреспондента NDNews.ru о «вкладе» пальмового масла в подростковое ожирение, Жоао Бреда напомнил, что ученые проводили исследования, и доказали однозначную связь избыточного веса с подслащенными напитками, которые содержат большое количество сахара, но не с другими продуктами.

Советник главы Минздрава РФ Игорь Ланской, в свою очередь, заверил, что ведомство серьезно относится к этому вопросу. «Мы ставим вопрос про пальмовое масло в стратегию [по профилактике неинфекционных заболеваний], чтобы выработать меры по сокращению его наличия в разных продуктах», – ответил он на вопрос NDNews.ru.

Екатеринбург, Москва, Екатерина Норсеева

Екатеринбург, Москва. Другие новости 06.06.17

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