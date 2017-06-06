ГИБДД: 80 % мигрантов завалили теоретическую часть экзамена на права

Иностранные водители, приехавшие в Свердловскую область на заработки, по-прежнему не торопятся получать права, в ГИБДД фиксируют минимальное число обращений. А среди тех, кто все-таки решил узаконить свою работу по перевозке, практически все «заваливают» теоретический экзамен.

В отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области рассказали о том, как идет работа по приему экзамена на получение прав иностранными гражданами. «На сегодняшний день за государственной услугой по замене национальных водительских удостоверений на российские обратилось 70 водителей иностранцев. Первый этап – теоретический экзамен по ПДД – успешно сдали не более 20% экзаменуемых, которые допущены до практического вождения», – отметили в ГИБДД.

Уточняется, что в Екатеринбурге из 25 предприятий-перевозчиков только 5 предприятий выпускают на работу водителей-мигрантов, они ранее получили российское водительское удостоверение. 20 компаний-перевозчиков, по данным гаишников, законопослушны и не пускают в рейсы свих «бесправных» водителей.

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Напомним, с 1 июня этого года вступил в силу закон о запрете иностранных водительских прав. «В Екатеринбурге зарегистрировано 2120 водителей автобусов, из них 624 человека – водители с иностранными правами. В течение 3 лет всего 40% иностранцев получили отечественные права», – комментировали ранее в ГИБДД. В самих транспортных компаниях говорили, что у них половина водителей – иностранцы без российских водительских удостоверений. Причем часть компаний вообще не заинтересована в том, чтобы отправлять своих сотрудников на обучение из-за слухов о том, что мэрия не планирует продлять договоры на пассажироперевозку с частниками.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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